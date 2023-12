Si svolgerà alle 18.00 di martedì 19 dicembre, presso l’Auditorium della Biblioteca Civica di Vimercate, la cerimonia di consegna delle Benemerenze Civiche per il 2023, con le quali ogni anno l’Amministrazione Comunale premia chi, partendo da Vimercate o restando al servizio della città, le ha dato lustro conseguendo importanti risultati in ambito professionale, sportivo, artistico o di sostegno alla comunità.

Benemerenze Civiche 2023 a Vimercate: ecco chi sarà premiato

La cerimonia di quest’anno, completamente aperta alla partecipazione della cittadinanza, cambierà la sua sede tradizionale e sarà ospitata nell’Auditorium della Biblioteca Civica, vista l’indisponibilità di Sala Cleopatra, in cui sono in corso i lavori di restauro che riguardano tutte le sale storiche di Palazzo Trotti.

I Cittadini Benemeriti di quest’anno sono:

- Giorgia Varisco, giovanissima atleta che in estate si è laureata campionessa mondiale di volteggio a cavallo;

- Marisa Meda, ex docente e per molti anni impegnata nel volontariato cittadino;

- Paola Barzaghi, figura di spicco del volontariato vimercatese, impegnata in numerosi progetti;

- Maurizio Verderio, che ha formato e seguito nella Di.Po. generazioni di giovani atleti del basket vimercatese;

- don Mirko Bellora, per lungo tempo parroco di Vimercate e responsabile della Comunità Pastorale di Vimercate e Burago;

- Vincenzo Motta, volontario civico a Ruginello, da anni impegnato in piccoli lavori e interventi nella frazione, la cui candidatura è stata sostenuta da molti suoi concittadini;

- Umberto Della Corte, artigiano titolare della Falegnameria Gianni, promotore e animatore dell’Associazione Rinascita e del Centro San Gerolamo, per il quale ha contribuito al nuovo avvio.

Attestati di merito a due attoività del territorio

L’Amministrazione Comunale poi ha assegnato due attestati di merito, all’attività commerciale Il Padellone, conosciuta e apprezzata pizzeria di via Cavour, e al Circolo Familiare Velasca, centro dell’animazione della frazione.