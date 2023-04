Spilla d’oro 2023 a Giuseppe Sala, Medaglia d’argento con attestato di civica benemerenza a favore dell’Associazione GA99: l’Amministrazione Comunale di Usmate Velate ha approvato la concessione per l’anno in corso delle benemerenze civiche ai cittadini ed associazioni che si sono distinti nella comunità cittadina.

Benemerenze civiche a Usmate: la spilla d'oro andrà a Giuseppe Sala

La Giunta Comunale ha confermato le scelte assunte dalla Commissione preposta e ha definito il conferimento della spilla d’oro a Giuseppe Sala con la seguente motivazione:

“Per lo straordinario impegno personale profuso nell’ambito dei problemi sociali legati alla povertà e all’emarginazione. Sul territorio si ricordano in particolare il contributo alla creazione nel 2010 del Fondo di Solidarietà del Comune di Usmate Velate e più recentemente l’attivazione del doposcuola per i figli delle famiglie velatesi in difficoltà”.

L'impegno del Gruppo Artistico 99

L’assegnazione della medaglia d’argento con attestato di civica benemerenza andrà all’Associazione Gruppo Artistico 99. Di seguito la motivazione:

“per la costante e proficua attività artistica e culturale svolta sul territorio, l’impegno nella promozione dell’arte oltre che attraverso l’attività espositiva di notevole livello, anche attraverso laboratori didattici e corsi di formazione. L’associazione ha contribuito, inoltre, a valorizzare il patrimonio comunale tra cui ville storiche e parchi offrendo alla cittadinanza eventi e mostre, e ha partecipato fattivamente al recente progetto di riqualificazione del sottopasso ferroviario”.

Il sindaco "Usmate riconoscente ai suoi cittadini"

Su proposta del Sindaco Lisa Mandelli, verranno premiati con una targa di ringraziamento i volontari iscritti al Registro dei volontari civici del Comune di Usmate Velate nella sezione “ambiente”.

“Come ogni anno, Usmate Velate esprime la sua riconoscenza ai cittadini ed associazioni che hanno contribuito al progresso della nostra comunità, impegnandosi in modo disinteressato per ampliare i servizi e le iniziative sul territorio – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – La generosità di Giuseppe Sala e la capacità creativa del GA99 meritano il ringraziamento di tutto il nostro Paese e sono un monito per continuare ad impegnarsi attivamente per il territorio”.

La cerimonia il 2 giugno

I riconoscimenti verranno consegnati, come da tradizione, il prossimo 2 giugno in occasione delle iniziative per la Festa della Repubblica Italiana.