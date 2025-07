Benemerenze civiche e medaglia d'oro: ecco i premiati

Cerimonia

Premiati in Villa Raimondi Carpegna i volontari Mariuccia Volontè e Corrado Zampieri e gli imprenditori Federico Palazzari, Mila Zegna Baruffa e Guido Della Frera.

Ha unito testimonianze di vita, emozioni, cultura, musica e spiritualità la cerimonia di consegna delle benemerenze civiche a Lentate sul Seveso, che quest'anno si è svolta ieri sera, giovedì 24 luglio 2025, nella suggestiva cornice di Villa Raimondi Carpegna di Birago, una dimora seicentesca intrisa di storia e bellezza e per l'occasione riempita dalle dolci melodie di un'arpa.

La cerimonia di consegna delle benemerenze civiche

"Questo è un appuntamento annuale a cui teniamo particolarmente, perché oltre che a premiare i cittadini che si sono distinti in vari campi ci permette di far conoscere e valorizzare le bellezze del nostro territorio - ha esordito il sindaco Laura Ferrari - Come Giunta poco dopo esserci insediati abbiamo infatti deciso di organizzare la cerimonia ogni anno in una delle cinque frazioni della città, in concomitanza con la loro festa. Abbiamo iniziato con Birago, durante la celebrazione di Sant'Anna, e con oggi è la prima frazione che fa doppietta".

La volontaria di Birago, Mariuccia Volontè

Ha quindi poi dato il via alla consegna degli attestati di civica benemerenza che l'Amministrazione comunale ha deciso di conferire a tre imprenditori con lo sguardo rivolto al sociale e due storici volontari che con costanza e passione si mettono a disposizione della comunità. La prima a essere "intervistata" dal sindaco, che ha accolto i premiati nell'elegante salottino allestito nel salone della villa, è stata Mariuccia Volontè, una volontaria instancabile, da sempre al servizio della comunità e della parrocchia di Birago, a cui ha messo a disposizione le sue capacità di sarta. Ancora oggi, a 96 anni, è sempre disponibile ad aiutare chiunque con semplicità e dedizione, in modo disinteressato. Emozionatissima, non è riuscita a commentare il conferimento del premio, ma dai suoi occhi traspariva un'immensa gratitudine.

Il maestro della corale di Cimnago, Corrado Zampieri

Altro esempio di altruismo è Corrado Zampieri, storico organista e maestro del coro della chiesa di Cimnago, acclamato da una vera e propria tifoseria in trasferta. Un vero e proprio punto di riferimento per il gruppo di coristi, al servizio dei quali mette la sua preparazione e competenza nell’insegnamento dei canti. Residente a Birago "da ben 47 anni faccio avanti e indietro da Cimnago - ha raccontato - Abbiamo il mercoledì nel cuore, è il giorno fisso in cui si canta. Nel tempo si è creata davvero una bella armonia".

L'imprenditore e benefattore Federico Palazzari

Da avvocato a imprenditore per amore del design, Federico Palazzari è al vertice di «Nemo», azienda specializzata nell’illuminazione che unisce tecnologia ed estetica, che è partita da Lentate sul Seveso e si è sviluppata, diventando un marchio riconosciuto ovunque. Imprenditore ma anche benefattore, tra le altre cose, aveva donato arredi e lampade per gli spazi che ospitano le famiglie ucraine a Copreno.

"Sono di Milano, ma ogni giorno faccio avanti e indietro dalla Brianza, dove ho trovato un tessuto umano incredibile - ha detto - Ho sempre pensato che sia importante creare un rapporto proficuo tra aziende e territorio, in un'ottica di dare e avere che arricchisce tutti".

L'imprenditrice attenta alle Pari opportunità, Mila Zegna Baruffa

Un concetto ribadito dall'imprenditrice Mila Zegna Baruffa, a capo della «Isa Seta», storica azienda del settore tessile con sede a Copreno. Lungimirante e attenta alle esigenze del territorio, con la «Isa Kids» recentemente si è aggiudicata il bando indetto dall’Amministrazione comunale per realizzare un nuovo Polo per l’infanzia a servizio della frazione.

"Siamo una famiglia imprenditoriale molto fortunata e crediamo che sia giusto anche dare e contribuire al benessere del territorio in cui operiamo - ha raccontato - Isa Seta è un'azienda composta per l'80 per cento da donne, che devono conciliare la vita lavorativa con la famiglia. Un nuovo asilo nido rappresenta un servizio importante, che potrebbe permettere a molte di loro, ma anche a tante mamme lentatesi, di andare a lavorare con serenità sapendo che i figli sono seguiti in un ambiente adatto alle loro esigenze".

Il Cavaliere della Repubblica attento ai disabili

La terza figura imprenditoriale e attenta al sociale è quella del Cavaliere della Repubblica ed ex deputato Guido Della Frera, residente a Birago, che ha ricevuto la Medaglia d'oro. L’anno scorso, dopo una grave malattia, ha dato vita alla «Fondazione Della Frera»: ispirata ai valori cristiani, si pone come obiettivo primario la promozione di una cultura umanistica, favorendo il benessere integrale della persona attraverso la crescita intellettuale, morale e spirituale della comunità, promuovendo iniziative benefiche e valorizzando i giovani talenti. Della Frera ha dato anche un importante supporto alla cooperativa sociale Oasi di Birago, commissionando la realizzazione di un centinaio di "Falsi d'autore" (i quadri realizzati dai ragazzi disabili copiando i capolavori degli artisti più noti) che ha collocato negli hotel della sua catena alberghiera.

"Sono cattolico e legato agli scout, ho sempre voluto pensare agli altri - ha detto - L'attività della Fondazione si ispira a San Martino: come lui ha condiviso il mantello con un mendicante, io ho pensato che è giusto condividere quello che nella mia vita ho conquistato con fatica e dedizione".

Il parroco, don Marcello Grassi: "Ci vogliono cuore e testa"

"La serata di oggi mi fa pensare a cuore e testa, che appartengono a ciascuno dei premiati, sia a chi con semplicità si mette a disposizione della comunità parrocchiale sia a chi guida aziende di successo ma pensa anche agli altri - il pensiero del parroco, don Marcello Grassi - Il cuore, con intelligenza, porta a dare ciò che è necessario a chi ha bisogno, alla nostra società, al nostro paese".

L'assessore Matteo Turconi Sormani ha fatto da cicerone

Al termine della cerimonia, l'Amministrazione comunale ha ringraziato la famiglia di Carpegna Brivio per l'ospitalità e per aver concesso l'utilizzo della villa, della quale successivamente l'assessore alla Cultura Matteo Turconi Sormani, nei panni di cicerone, ha raccontato la storia, le caratteristiche e alcuni degli aneddoti più curiosi, accompagnando i visitatori in un tour nelle eleganti sale abbellite da stupendi dipinti.

La Messa per Sant'Anna

Dalla cultura alla religione, subito dopo al posto del salottino è stato allestito un altarino e il parroco don Marcello Grassi ha celebrato la Messa per Sant'Anna, la patrona della frazione, dando il via ai giorni di festeggiamenti che si concluderanno lunedì.