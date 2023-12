Benemerenze del Coni: appuntamento sabato 16 a Giussano

Tutto pronto per la cerimonia di consegna delle Benemerenze sportive (relative agli anni 2021-22) da parte della Delegazione di Monza e Brianza del Coni, che avverrà sabato 16 dicembre a Giussano, in sala consiliare “Aligi Sassu”. Sedici gli atleti che saranno premiati.

Appuntamento in sala consiliare

Un momento di quelli da incorniciare. Per chi viene premiato, certamente. Ma anche, in questo caso, per chi premia e, in generale, per tutto il movimento sportivo della provincia. Un momento in cui passione ed emozione fanno quanto mai rima. La manifestazione, dopo la tappa dello scorso anno a Villa Borromeo d'Adda di Arcore, si terrà sabato 16 dicembre nella splendida sala consiliare “Aligi Sassu” a

Giussano, che patrocina l'evento. Appuntamento alle 14.30, in piazza Aldo Moro.

Premierà Martina Cambiaghi

La Delegazione guidata da Martina Cambiaghi ha chiamato a raccolta 16 atleti (14 riceveranno la Medaglia di Bronzo, 2 la Medaglia d'Argento), 5 dirigenti (4 riceveranno la Stella di Bronzo, una quella d'Argento) e una Società sportiva, che potrà fregiarsi della Stella d'Oro.

“Non vediamo l'ora di incontrare e omaggiare chi ha dato lustro, e continua a farlo, al nostro movimento agonistico – ha sottolineato Martina Cambiaghi - Uomini e donne che hanno fatto dello sport la loro vita, a volte sotto i riflettori ma ancora più spesso nell'ombra, e sono di esempio e ispirazione per molti”.

I sedici atleti premiati

Riceveranno la benemerenza per l'anno sportivo 2021-2022 con la medaglia d'argento: Vladimir Aceti, 7° classificato ai Giochi Olimpici Tokyo 2021 e primatista italiano nelle staffette 4x400 e 4x400 mista; Lorenzo Caronno, 4° classificato mondiali e campione italiano nuoto pinnato 4x150 mista e apnea speed; Alberto Facchinetti campione italiano acque interne – bass fishing da belly boat a squadre di società; Giada Lenatti , campionessa italiana acque interne – pesca alla trota in torrente con esche

naturali individuale; Alessandro Malvezzi , campione italiano di atletica leggera, staffetta 4x100; Chiara Marrè Brunenghi , campionessa italiana di pesca sportiva e attività subacquee; Nicole Moccia Andrea, campionessa italiana di tiro con l’arco, tiro alla targa all’aperto e al chiuso

arco compound e a squadre; Paolo Patrizi , campione italiano di ciclismo, fuori strada a trial; Carolina Petrelli , terza classificata nel campionato europeo padel a squadre; Massimo Scaglia campione italiano di tiro dinamico, handgun – revolver; Dario Stelluti, campione italiano di Wushu – kung fu, specialità nanquan nangun; Angela Tiberto, campionessa italiana degli sport rotellistici, corsa su pista 3000m americana; Cristian Trolese , primatista italiano tiro con l’arco, tiro alla targa all’aperto arco nudo individuale e a squadre; Sophie Luisa Woolaway , sesta classificata nel campionato mondiale degli sport rotellistici, corsa su pista 10000m punti/eliminazione.

Medaglia d'argento a Riccardo Colombo, terzo classificato campionato mondiale di discesa rafting; Denis Shao , terzo classificato nel campionato mondiale nuoto pinnato – staffetta mista 4x2000mista. Stella di bronzo poi per i dirigenti Marco Del Bianco della Federazione italiana Nuoto; Orazio Mariani della Federazione italiana Pallacanestro; Giovanni Giuseppe Mauri della Federazione italiana Atletica Leggera e Amelio Titoli della Federazione italiana Sport Orientamento. Riceverà invece la stella d'argento la dirigente Olga Giancarla Rivolta della Federazione Ginnastica italiana. E per finire stella d'oro alla società sportiva Unione sportiva Alfonso Casati di Arcore.