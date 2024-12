Benemeriti di Vimercate, ecco tutte le foto e le motivazioni

Un momento di festa ma anche di emozione e commozione.

Sala Cleopatra come al solito gremita, a Vimercate, in occasione della cerimonia di consegna delle benemerenze civiche, che si è tenuta ieri, mercoledì 18 dicembre.

A fare gli onori di casa la Giunta comunale al completo, guidata dal sindaco Francesco Cereda, che ha consegnato nove benemerenze e quattro riconoscimenti ad attività imprenditoriali e commerciali.

Cerimonia accompagnata, anche in questo caso come da tradizione, da un momento di riflessione in apertura con le parole del primo cittadino.

"Celebriamo le persone, che sono ciò che rendono la città una comunità - ha detto il sindaco Cereda - Le benemerenze civiche rappresentano il nostro grazie collettivo. Approfitto di questa occasione per condividere una riflessione. A Natale ci si augura pace e serenità anche se purtroppo viviamo tempi complessi, non solo per le guerre. Anche nel nostro Paese viviamo situazioni di conflittualità, perché la pace non è solo assenza di guerre. La si costruisce anche attraverso il modo in cui ci parliamo e ci rispettiamo. Se il confronto pubblico, politico, sociale, interpersonale si riempie di violenza verbale e di odio noi miniamo le fondamenta sulle quali sono costruite le nostre comunità. Quando il dibattito pubblico viene avvelenato dalle fake news, quando la diversità di opinione viene ridotta a ostilità, stiamo creando terreno fertile per la divisione e nuove forme di conflittualità. In un mondo in cui c’è già fin troppa violenza, il nostro compito è dimostrare che esiste un altro modo. Dobbiamo essere promotori di una cultura del dialogo, della comprensione e del rispetto reciproco".