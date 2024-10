Bernareggio: cede una parte del soffitto, chiude una porzione dell'asilo

Cede una parte del soffitto, chiude una porzione dell'asilo di Bernareggio. Nessun ferito, fortunatamente, ma comunque lo spavento è stato enorme: i laterizi, infatti, non hanno colpito nessuno grazie al controsoffitto che ha retto all'urto.

Cede una parte del soffitto all'asilo di Bernareggio

E' accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 ottobre, presso la scuola dell'infanzia "Rodari". Nello specifico si è verificato il distaccamento di parte di una pignatta del solaio in un'aula didattica del plesso. Bambini e insegnanti hanno sentito il rumore ma non hanno avuto alcun danno poiché la pignatta è stata fermata dal controsoffitto a pannelli presente in tutta la struttura.

L'intervento urgente

A seguito di indagini preliminari condotte in sito durante il sopralluogo, l'Ufficio tecnico comunale ha rilevato la necessità di intervenire con la massima urgenza per eseguire verifiche dell’intero solaio realizzato in laterocemento nella porzione di fabbricato ampliata nel 2009. Per questo motivo, al fine di ripristinare le migliori condizioni di sicurezza per bambini e personale della scuola, il Sindaco ha firmato questa sera ordinanza per la chiusura da oggi, venerdì 18 ottobre, degli spazi sottostanti l’intero solaio in questione, fino alla rimozione della situazione di potenziale pericolo.

Chiude parte dell'asilo

Questo imprevisto non comporterà la sospensione della didattica ma la rimodulazione che avverrà a cura dell'Istituto Comprensivo e debitamente comunicata ai genitori dei bambini che frequentano il plesso.