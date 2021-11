Novita' in vista

L'associazione "Ponte tra i popoli" sta cercando di far ripartire la struttura. E a gennaio apre l'asilo "Il Nido Incantato".

Il sogno di rivedere in attività la scuola materna «Tornaghi» di Villanova potrebbe trasformarsi in realtà. Se lo augura l’intera comunità di Villanova e in primis la onlus «Ponte tra i popoli», che da un anno a questa parte sta lavorando alacremente per garantire la riapertura della scuola.

Bernareggio: il sogno di una nuova vita per la scuola "Tornaghi" di Villanova

E un primo fondamentale passo in tale direzione è già stato compiuto, visto che a gennaio aprirà i battenti l’asilo «Il Nido Incantato» per i bimbi da 0 a 3 anni che attualmente ha sede in via Resegone. Ma andiamo con ordine. Nel giugno del 2020, dopo un anno di grande difficoltà a causa del Covid e di fronte a un esiguo numero di iscrizioni, le Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria annunciano l’intenzione di chiudere la struttura.

Uno spazio per bambini, famiglie e associazioni

Una sconfitta per la frazione, che di punto in bianco vede calare il sipario su un’istituzione che per oltre un secolo ha rappresentato un vero punto di riferimento educativo e formativo per la comunità.

«Non volevamo che tutto finisse in questo modo, quindi ci siamo subito mobilitati per provare a far ripartire la struttura - spiegano Sergio Rastello e Nunzia Maddaluno, membri del “Ponte tra i popoli” - Quindi abbiamo deciso di stilare un progetto per dare nuova linfa alla “Tornaghi” e lo abbiamo sottoposto all’attenzione delle religiose proprietarie dello stabile».

Un percorso non semplice, ma dopo alcuni mesi di dialoghi e confronti, le parti hanno trovato la tanto desiderata intesa. E così, per i prossimi tre anni, la onlus potrà gestire in comodato d’uso gratuito sia il seminterrato, sia il piano terra della struttura di via Lanfranconi.