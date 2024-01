Bernareggio: in centinaia alla Marcia per la Pace

Ieri pomeriggio, domenica 21 gennaio, in centinaia hanno preso parte alla 14esima edizione della Marcia per la Pace a Bernareggio, organizzata dall'associazione Mondo a Colori.

In marcia per dire sì alla pace universale

Centinaia di semi di speranza per dire sì alla pace universale. In un periodo storico caratterizzato da guerre, odio e distruzione, la folla ha lanciato un messaggio ancora più forte rispetto agli anni passati con cartelloni, striscioni, bandiere e magliette arcobaleno. Moltissime anche le famiglie con i propri bambini. Partenza da Bernareggio per proseguire il cammino in direzione Sulbiate. I partecipanti sono stati guidati dalla musica del Corpo Civico di Bernareggio. Insieme a loro anche il sindaco Andrea Esposito, l'assessore alla Cultura di Carnate, Mario Riva, il sindaco di Sulbiate, Carla Della Torre, e l'assessore Daniele Misani di Bellusco.

Durante il cammino anche una raccolta fondi

Durante la marcia è stata anche organizzata una raccolta fondi a favore di Caritas Gerusalemme per il progetto "Donne educatrici per i diritti umani, la Pace e la Democrazia". Un momento molto emozionante e significativo, che giunto alla sua quattordicesima edizione, dimostra ancora una volta quanto il sentimento e il desiderio di vivere in un mondo dove regna la pace sia sempre più ardente. All'arrivo in piazza Mercato di Sulbiate i partecipanti hanno potuto bere e mangiare qualcosa all'area ristoro organizzata dal Gruppo Alpini e dalla Comunità marocchina di Bernareggio. Divertimento anche per i più piccini, che hanno potuto svagarsi in un laboratorio a tema.