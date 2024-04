Bernareggio in festa con monsignor Delpini per gli anniversari di ordinazione

Cinque storie diverse, ma tutte unite dalla vocazione e dallo spirito di servizio per il Signore e la Chiesa. Domenica di grande festa a Bernareggio per il parroco don Stefano Strada, don Gino Mariani, don Maurizio Villa, don Paolo Cesarini e suor Elena Lorenzon, che nel corso di quest’anno festeggeranno importanti anniversari di ordinazione religiosa.

Bernareggio in festa con monsignor Delpini

E intorno a loro si è stretta l’intera Comunità pastorale "Regina degli Apostoli", proprio come un gregge fa con i propri pastori. A presiedere la messa del pomeriggio, l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, che con la sua presenza ha voluto personalmente ringraziare i sacerdoti per il proprio percorso di vita ministeriale.

Gli anniversari di ordinazione

In primis il parroco, don Stefano Strada, che esattamente il prossimo giugno festeggerà i 25 anni di sacerdozio, gli ultimi dei quali trascorsi proprio alla guida della parrocchia di Bernareggio. Per don Maurizio Villa, invece, gli anni di messa sono ben 40. Originario di Concorezzo, dal 2011 è vicario nella frazione di Villanova. Don Paolo Cesarini, residente a Sulbiate dal 2009, festeggia invece 60 anni di sacerdozio. Festa anche per il 78enne don Gino Mariani, arrivato ad Aicurzio nell’ottobre del 2022 e pronto a tagliare il traguardo dei 55 anni di ministero. Altro anniversario importante, infine, quello di suor Elena Lorenzon della congregazione della famiglia del Sacro cuore di Gesù di Sulbiate, ordine del quale è entrato a far parte 30 anni fa.

LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 23 APRILE 2024