Bernareggio: la scuola elementare di Villanova salvata (ancora) in extremis

Quindici iscrizioni dovevano essere e quindici sono state: fortunatamente non una di meno, ma purtroppo neanche una di più. E se da una parte si conferma l’attivazione di una classe prima alla primaria di Villanova, frazione di Bernareggio, anche per il prossimo anno scolastico, dall’altra il pericolo dettato da un fisiologico calo demografico resta un ostacolo quasi insormontabile per la piccola comunità.

Elementare salva in extremis

Da ormai qualche anno la scuola "Battisti" rappresenta un tasto dolente per l’Amministrazione comunale. Pur potendo contare su un’offerta didattica di tutto rispetto, il problema principale è rappresentato dal numero di adesioni dei "primini" in costante calo. Un problema piuttosto generalizzato a dire il vero, che però a Villanova si sente in maniera particolare. Già nel 2021, infatti, l’anno scolastico alle elementari era partito senza la prima proprio a causa del mancato raggiungimento della soglia minima per formare una classe.

Benefit per le famiglie

Alla scadenza fissata per la raccolta delle adesioni, infatti, sono state solo 14 le famiglie che hanno inserito i propri figli a Villanova. Numero che, come detto, non sarebbe stato sufficiente a garantire l’attivazione della classe. L’ultima iscrizione, quella decisiva, è arrivata nel corso dell’ultima settimana grazie ad alcune agevolazioni di carattere economico garantite in extremis qualora qualche famiglia avesse accettato di trasferire il proprio figlio dalla scuola di Bernareggio a quella di Villanova. Offerta che qualcuno ha accettato, garantendo la possibilità di formare la nuova classe.

