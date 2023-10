Bernareggio: presentata la nuova variante al Pgt

L'Amministrazione comunale di Bernareggio ha presentato la variante al Piano di Governo del Territorio. In sala, nel corso dell'assemblea pubblica tenutasi lunedì sera, molti partecipanti curiosi di conoscere le nuove linee guida del documento urbanistico che determinerà la Bernareggio del domani.

Cos'è la nuova variante Pgt

Tanto lavoro e impegno in questi mesi da parte dell'Amministrazione comunale per la nuova variante del Pgt. Come detto, lunedì il sindaco Andrea Esposito insieme alla sua squadra, ha incontrato i cittadini per mostrare loro le nuove linee guida:

"In questo periodo abbiamo lavorato, raccogliendo le istanze che sono pervenute e l'Amministrazione ha portato una serie di linee guida per i tecnici in modo da arrivare a quella che, di fatto è la seconda variante del Pgt dal 2013 - ha spiegato il primo cittadino - Parto spiegando che cos'è il Pgt: è un documento, connotato da tanti aspetti tecnici per poter edificare e gestire il territorio, l'ambiente, la gestione dei servizi pubblici, ma di fatto è un documento molto politico. Questo perché le Amministrazioni comunali cercano di concretizzare alcune delle linee politiche che riguardano il territorio. Il lavoro di questa variante è un percorso molto lungo e complesso".

Un lavoro che prosegue dal 2014

La progettazione della seconda variante risale al 2014, quando a quel tempo il Comune aveva chiesto il voto ai cittadini su alcune linee programmatiche, che prevedevano rispetto al Pgt del 2013 l'eliminazione delle aree di trasformazione, da agricole a edificabili, riqualificazione delle aree dismesse, ristrutturazione del centro storico e l'adesione al Parco locale di interesse sovralocale.

"A partire dal 2019 abbiamo iniziato a concretizzare tutti questi aspetti e con questa nuova variante andiamo ulteriormente ad inserire queste linee guide realizzando una serie di norme e strategie che hanno lo scopo nel corso dei prossimi anni di centrare questi obiettivi - ha proseguito il sindaco Esposito - Tra i tanti aspetti che erano prioritari, sempre nel 2019 abbiamo aggiunto anche il recupero delle corti".

Insieme al recupero delle corti l'idea dell'Amministrazione è ora quella di ristrutturare quelli che possono essere dei punti chiave/storici del paese per dare il giusto valore a tutti quegli edifici o strutture che rappresentano la storia di Bernareggio.

Come sta evolvendo la società di Bernareggio?

Domanda importante questa, perché è impossibile immaginare un Pgt senza sapere dove sta andando la comunità. A questa domanda, ha sempre risposto il sindaco, dicendo che:

"Nell'analisi del quadro conoscitivo abbiamo individuato l'andamento della popolazione negli ultimi 10 anni e la proiezione della popolazione nei prossimi 10. Ad oggi abbiamo una popolazione che sta invecchiando. 139 anziani contro 100 giovani, quindi abbiamo un territorio che è ancora in grado di crescere, sembra e di attirare giovani. Ovviamente, consideriamo il Covid. Sono sempre state più le nascite che le morti e anche il saldo migratorio è aumentato".

Punto fondamentale, perché si è così in grado di analizzare il tessuto della società, correlato all'assetto urbanistico.

Ridurre il consumo di suolo

Tra i punti chiave della variante c'è proprio quello di riduzione del suolo e delle aree edificabili con l'intento di andare a tutelare il territorio. Vale la pena ricordare che dal 2014 a oggi l'Amministrazione attuale ha aumentato di 160mila metri quadrati le aree agricole e ridotto di 115mila le aree edificabili.

"Principale scopo di tutto questo è capire prima le necessità e i servizi che possiamo erogare e dopo agire - ha concluso il primo cittadino - A Bernareggio ci sono tanti quartieri che non hanno servizi pubblici e questo perché, prima si è pensato ad edificare e poi a capire quali fossero i bisogni e i servizi da introdurre".

Tra gli altri obiettivi, la rigenerazione urbana e il nuovo assetto urbano con il percorso nel Centro storico (come visibile dalla mappa in foto); le nuove prospettive di mobilità (riqualificazione di alcuni tratti della Sp177 e nuovi itinerari ciclabili con tratta Bernareggio - Cavenago) e la riqualificazione dei paesaggi rurali valorizzandone componenti ecologiche e naturali. L'intento è quello di approvare il piano prima della fine del mandato. L'Amministrazione nelle prossime settimane si occuperà di raccogliere quante più osservazioni possibili, a partire da venerdì 6 ottobre, quando la variante approderà in Consiglio comunale.

Tutte le altre informazioni riguardo alla variante sono consultabili sul sito comunale.