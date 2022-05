Bernareggio: taglio del nastro per "Canton-E", l'angolo del futuro

Inaugurazione

Lo spazio di via Mazzini è stato pensato dai giovani per i giovani ed è stato intitolato alla memoria del professor Eugenio Canton

E' stato ufficialmente inaugurato venerdì "Canton-E", il nuovo spazio comunale di via Mazzini dedicato ai ragazzi e alle ragazze che cercano un’area per studiare e ritrovarsi. Un «angolo del futuro» intitolato alla memoria del compianto professor Eugenio Canton.

Taglio del nastro per "Canton-E", l'angolo del futuro

Il progetto, a cura dell’Amministrazione comunale, è stato realizzato nell’ambito di "Cool Future", iniziativa sovracomunale finanziata da Regione Lombardia, e coniuga l’obiettivo della riqualificazione di spazi comunali con la necessità manifestata dagli stessi giovani del paese di "avere uno spazio per lo studio, per la formazione, in sostanza per il nostro futuro". Gli stessi giovani che hanno scelto il nome, dedicandolo alla memoria di Eugenio Canton, storico maestro della scuola primaria di Bernareggio e pilastro della comunità, mancato qualche anno fa.

"Uno spazio pensato dai giovani, per i giovani"

Ci ha pensato proprio il sindaco Andrea Esposito, al momento del taglio del nastro, a ricordare l’impegno e l’attenzione dell’Amministrazione per la fascia coinvolta della popolazione:

"Il progetto si è concretizzato soprattutto grazie alla fattiva collaborazione dei nostri giovani consiglieri, Benedetta Bottoli, Francesco Gerli e Tommaso Limonta – ha spiegato il primo cittadino al numeroso pubblico presente all’inaugurazione – La riqualificazione dei locali di Via Mazzini era stata avviata ancora prima dello scoppio della pandemia, e ora il momento è arrivato. Canton-E rappresenta un’altra delle iniziative realizzate dall’Amministrazione per creare spazi funzionali ai giovani e alla loro vita nella comunità".

