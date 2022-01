Besana conta 558 cittadini positivi al Covid ma il sindaco rassicura: "Nessuno è in ospedale"

I dati

Merito anche della copertura vaccinale: l'84 per cento della popolazione ha ricevuto ambedue le dosi o la dose unica

Anche a Besana in Brianza è boom di contagi da Covid-19. Attualmente si contano 558 cittadini risultati positivi al test del tampone. Lo ha detto il sindaco Emanuele Pozzoli oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, durante una diretta Facebook. C'è però una buona notizia: "Nessuno è ricoverato in ospedale", ha assicurato il primo cittadino.

"Nessuno è ricoverato in ospedale"

558 sono quindi i besanesi attualmente positivi al Covid-19, 93 dei quali minorenni.

"E' un numero che può impressionare - ha premesso il sindaco durante la diretta Facebook di questo pomeriggio - Ma dai dati che ci trasmette Ats, nessuno dei nostri concittadini risulta ricoverato in ospedale a causa del virus. Per questo ho voluto comunicare le cifre a voce e non attraverso una tabella fredda e asettica".

Merito anche dei vaccini

Al momento nessun ricovero in ospedale per Covid a Besana in Brianza: merito anche dei vaccini che la gran parte dei besanesi ha ricevuto. Il 79 per cento della popolazione si è fatta inoculare la prima dose; l'84 per cento ambedue le dosi o la dose unica; il 45 per cento anche il "booster".

Sono 2 mila, invece, i cittadini ancora non vaccinati, esclusi i bambini da zero a 5 anni.

Punto tamponi e hub vaccinale

Il sindaco Pozzoli ha poi focalizzato l'attenzione sul punto tamponi allestito lo scorso anno in via De Gasperi a Villa Raverio.

"Al momento non abbiamo notizie di una sua riapertura - ha detto - A fronte di una richiesta informale di Ats, abbiamo assicurato la nostra disponibilità ma ad oggi non vi è nulla di ufficiale. Ricordo che non compete al Comune l'organizzazione del punto tamponi; ciò che possiamo fare è offrire gli spazi e la logistica".

Non riaprirà, infine, nemmeno l'hub vaccinale all'interno del palazzetto "Ezio Perego".