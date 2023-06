Besana, due ex scuole vanno all’asta il 14 luglio

Dopo l’asta andata deserta lo scorso mese di dicembre, sarà la volta buona? E’ fissata per venerdì 14 luglio l’asta pubblica per la vendita di due edifici di proprietà del Comune di Besana: l’ex scuola dell’infanzia di via De Amicis, nella frazione di Valle Guidino, e l’ex primaria di via San Camillo a Cazzano, nota anche come «Latcho Drom».

Appuntamento il 14 luglio

L'appuntamento con l'asta è alle 10, nell’ufficio Tecnico del Municipio di Besana. Scade invece il giorno prima - alle 12 del 13 luglio - il termine per la consegna all’ufficio Protocollo delle offerte (la documentazione è disponibile sul sito internet comunale). Dalla cessione del «tesoretto» immobiliare - se andrà a buon fine -, villa Borella confida di mettere in cassa almeno 625 mila euro, secondo la base d’asta degli immobili (205 mila per l’ex asilo di Valle e il doppio, 420 mila euro, per il «Latcho Drom»).

I beni in vendita

Per quanto concerne lo stabile di via De Amicis, si parla di una superficie di mille e 530 metri quadrati, attualmente utilizzato come deposito di materiali per le manifestazioni comunali che saranno oggetto di smaltimento preliminare alla vendita. Destinazione residenziale, è possibile costruire fino a tre piani abitabili con contestuale cessione gratuita al Comune di un posteggio di almeno 185 metri quadri. Identica destinazione anche per l’immobile di Cazzano, impreziosito dalla splendida vista sulle Prealpi. Eventuali interventi sono subordinati al completamento del marciapiede lungo via San Camillo per tutto il fronte del lotto e alla realizzazione di un attraversamento pedonale, di un percorso pedonale di collegamento fra via San Camillo e la Strada Vicinale di Beveretta e di opere finalizzate alla riqualificazione del sentiero esistente fra via San Camillo e via San Clemente.