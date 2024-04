Besana, giovani elettricisti crescono tra i banchi della scuola media

Giovani sempre attaccati a smartphone e videogiochi? Non certo la dozzina di studenti della scuola secondaria di primo grado di Besana che ha partecipato al corso volontario di elettricista organizzato dai Maestri del Lavoro di Monza e Brianza, zona 5, e curato dalla professoressa Marta Veronesi.

Elettricisti in erba a Besana

Una tradizione ormai quella delle lezioni di lavoro manuale che si ripete da diversi anni nel plesso di via Da Vinci, con una sola pausa dovuta al Covid, grazie alla passione del Console emerito provinciale, il cavalier Felice Cattaneo. In questo 2024, gli incontri sono iniziati il 9 febbraio e finiranno il prossimo 12 aprile. Alla «cattedra», un volto noto nelle aule della «Aldo Moro», il maestro del Lavoro calorese Costante Riva. Un’ora e mezza la durata di ogni incontro; i dodici ragazzi delle classi seconde A, B e C - tra cui anche una ragazza - sono entrati in contatto con i primi fondamenti del mestiere: dal tema della sicurezza fino ai vari tipi di utensili e lampadine in commercio. Con un obiettivo finale: gli elettricisti in erba stanno costruendo un piccolo cancello con tanto di centralina luci e temporizzatore.

"Sono bravi e disciplinati"

«Sono bravi, disciplinati e soddisfatti di quanto hanno imparato - garantiscono i referenti del progetto - Apprendere e sperimentare le basi dell’elettricità può rivelarsi oltre che utile per la vita di tutti i giorni anche in vista di un futuro lavorativo, se ci si appassiona alla materia».

Ma la collaborazione tra scuola e Maestri del lavoro non finisce qui. Da metà aprile partirà un altro corso dedicato al mestiere dell’idraulico, anche questo già sperimentato in passato.