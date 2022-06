Besana, i ragazzi riparano i danni causati dai vandali

I beni pubblici appartengono a tutti. Spesso, però, ce ne dimentichiamo. Ecco perché prendercene cura direttamente, con un po’ di sudore della fronte, ce li fa sentire davvero vicini. Da qui nasce l’idea di «Colora l’estate»: l’interessante progetto promosso dal Comune di Besana in Brianza, cooperativa «Il mondo di Emma» e dalla Consulta giovani.

Ragazzi, su le maniche!

Il progetto è rivolto ai ragazzi dai 14 ai 25 anni: sette incontri pomeridiani - da lunedì 20 giugno a domenica 3 luglio, il lunedì, mercoledì e venerdì - durante i quali i volontari si occuperanno della manutenzione della cancellata della scuola primaria «Pezzani» di Villa Raverio e del trenino in legno all’interno del vicino parco inclusivo. Il tutto con il supporto degli educatori de «Il mondo di Emma».

«Dopo i mesi più duri della pandemia, il giardino pubblico di via Matteotti è stato più volte meta dei vandali - ha spiegato Davide Bruscagin, consigliere comunale a Besana e delegato alle Politiche Giovanili della Giunta Pozzoli - “Colora l’estate” parte dalla convinzione che chi parteciperà all’iniziativa non starà fermo a guardare i coetanei che torneranno a danneggiare quanto riparato».

Senso civico e divertimento

Senso civico quindi, ma anche divertimento. Si, perché i ragazzi che si faranno avanti, una volta concluso il pomeriggio di «lavoro», venerdì 24 giugno e 1 luglio potranno partecipare all’aperitivo con bagno in piscina nella sede de «La casa di Emma», in via Grandi a Calò. Non è finita: con una presenza almeno del 75 per cento - cinque incontri su sette - si avrà diritto a un buono acquisto da 50 euro da spendere in beni adatti agli under 25 (dall’abbigliamento sportivo all’elettronica, è ancora da definire).

Le iscrizioni sono aperte e lo resteranno fino a giovedì 16 giugno, compilando il modulo online disponibile a questo link. Per maggiori informazioni: servizisociali@comune.besanainbrianza.mb.it.