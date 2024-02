Besana, il sindaco risponde alla petizione: "Il centro sportivo sarà aperto e vivo"

"Provate a chiudere gli occhi: può un'Amministrazione spendere quasi due milioni di euro per rilanciare un centro sportivo per poi chiuderlo? Un'affermazione talmente assurda che è falsa... ".

Il sindaco di Besana in Brianza, Emanuele Pozzoli, ha risposto così alla petizione incentrata sulla gestione dell'impianto di via De Gasperi lanciata nei giorni scorsi dalla civica "Besana per tutti", sua avversaria alle urne il prossimo giugno.

"I lavori sono quasi ultimati"

In un video (disponibile a questo link) girato all'interno del centro sportivo, il sindaco ha riassunto i cambiamenti apportati all'impianto grazie a un corposo intervento di riqualificazione ormai agli sgoccioli.

"I lavori sono quasi ultimati", ha garantito Pozzoli. All'interno della palazzina servizi - un'area di 250 metri quadrati - troveranno posto una serie di servizi accessori allo sport: un bar, una segreteria, una palestra e un ambulatorio medico.

"E' stato rifatto il tetto, ora pronto a ospitare i pannelli fotovoltaici - ha spiegato - Rifatti anche l'impianto elettrico, idraulico, gli infissi, gli spogliatoi. Sono state abbattute le barriere architettoniche".

"Massima trasparenza"

Il sindaco si è soffermato anche sull'avviso pubblico aperto settimana l'altra (oggi, giovedì 15 febbraio, si chiude) per trovare il nuovo gestore del centro sportivo. Un passo "non imposto dalla legge", ha sottolienato, previsto dalla Giunta per garantire massima "pubblicità e trasparenza".

"Abbiamo trovato un impianto chiuso e abbandonato, ora sarà vivo e aperto - si conclude il video - Tra poche settimane torneranno le società sportive besanesi e soprattutto i cittadini".

"Siamo in campagna elettorale e ci sta (il riferimento è alla petizione, ndr) ma è un momento utile per vedere come lavoriamo noi (sottinteso con i fatti, ndr) e come lavorano gli altri, raccontando favole. A giugno potremo scegliere...".