Besana inizia l'anno marciando per la pace

La celebre canzone scritta da John Lennon scandisce, quasi implora: “Tutto quello che chiediamo è di dare una possibilità alla Pace (“All we are saying is give peace a chance”)”. Un'invocazione che la comunità di Besana in Brianza ha fatto sua: domani, mercoledì 1 gennaio, in città si terrà la "Marcia della pace" organizzata dalla Comunità pastorale Santa Caterina in collaborazione con il comitato locale della "Marcia Perugia-Assisi" e la Caritas.

"Un momento comunitario per chiedere pace"

"Anche noi, dopo tanti decenni, immersi in un’atmosfera di plumbeo pessimismo, con in corso una guerra mondiale a pezzi, come ripete spesso papa Francesco, che distribuisce dolore e sofferenza, siamo ad innalzare ancora questa invocazione: dare una possibilità alla Pace perché essa possa dispiegare tutta la sua potenza risanatrice e ricostruttiva - spiegano gli organizzatori - Non solo la pace fra belligeranti: anche la “piccola” pace fra vicini di casa, concittadini, colleghi, congiunti contribuisce: la Pace è l’unico linguaggio cha riesce a costruire ponti e che rende più solido il nostro vivere insieme".

Da qui l'idea di un "gesto forte, un momento comunitario che possa vederci insieme uniti a chiedere questo dono".

Appuntamento all'oratorio di Besana

L’appuntamento è per domani, mercoledì 1 gennaio, alle 17, sui campi da gioco dell'oratorio di Besana capoluogo, in piazza Cuzzi. Dopo un momento di riflessione all’aperto, ci si metterà in marcia verso la vicina Basilica romana minore dove, nella piena libertà di ciascuno, alle 18 si potrà partecipare alla Messa, particolarmente dedicata al tema della pace ed animata dai giovani.