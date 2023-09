Besana, l'artista Pietro Villa dona il suo omino di latta ai bimbi della primaria

«L’uomo è fatto per amare». Più bel messaggio Pietro Villa non poteva trasmettere ai piccoli studenti della primaria «Don Gnocchi» di Besana in Brianza. Che di certo lo terranno a mente: a ricordarlo ogni giorno ci penserà infatti il cuore rosso tenuto stretto in mano dall’omino di latta realizzato dall’84enne artista di Villa Raverio e posizionato all'ingresso del plesso.

Consegna ufficiale

L’opera gli era stata commissionata qualche tempo fa dalle insegnanti del plesso in omaggio al progetto didattico dell’anno appena iniziato, dedicato alla celebre favola de «Il mago di Oz» che vede l’uomo di latta tra i protagonisti.

«In tre giorni era pronto...», hanno raccontato le maestre questa mattina, mercoledì 13 settembre, in occasione dell’inaugurazione ufficiale della statua. Composta da materiali di riciclo, secondo la cifra stilistica dello scultore, è stata collocata lungo il vialetto che dal cancello porta all’ingresso della scuola di via Beato Angelico.

Pietro Villa è stato l’ospite d’onore del taglio del nastro, accolto dalla dirigente scolastica del Comprensivo «Giovanni XXIII» Alessandra Ansaldi, dal sindaco Emanuele Pozzoli e da tutti gli allievi della «Don Gnocchi» che lo hanno riempito di domande sul suo lavoro. Oltre che da una Dorothy in carne, ossa e inconfondibile vestitito azzurro.

"Buon inizio anno!"

Preside e primo cittadino hanno colto anche l’occasione per augurare buon anno scolastico ai bambini, in particolare ai più piccoli di prima elementare. «Perché non sei venuto ieri (martedì, primo giorno di lezione, ndr)?», ha chiesto con la schiettezza disarmante della sua giovanissima età uno di loro al sindaco Pozzoli. «Era nell’altra primaria della città, la “Pezzani” di Villa Raverio, per il primo giorno di scuola del mio bimbo. Quest’anno più che mai questa scuola è diventata di famiglia per me».