Besana oggi si veste a festa: c'è la Fiera di Santa Caterina

La città di Besana oggi, lunedì 25 novembre, si veste a festa per la tradizionale Fiera di Santa Caterina. La centotrentesima edizione deve però fare a meno di alcuni dei suoi tradizionali protagonisti: gli animali, da sempre tra le presenze più apprezzate da grandi e soprattutto piccini. Il «niet» arrivato da Ats è motivato dalle «malattie che stanno colpendo il bestiame in questo periodo», ha spiegato il sindaco Emanuele Pozzoli. A partire dalla «Blue Tongue» o malattia della lingua blu che sta prendendo di mira bovini e ovini in tutta Europa portando, tra le conseguenze, all’annullamento di diverse fiere agricole anche in Lombardia per evitarne l’ulteriore proliferazione.

Il programma della fiera resta comunque ricchissimo, tra tante conferme e qualche novità. Novità che dal prossimo anno diverranno parola d’ordine del comitato che, dopo il disco verde del Consiglio comunale, è in via di costituzione con l’obiettivo precipuo di proiettare l’ultracentenaria fiera verso il futuro.

Le conferme

Tra le prime ci sono le 160 bancarelle che stanno colorando le vie del centro città nonostante gli spazi ridotti dai cantieri aperti in piazza Corti e via Dante; gli artisti di strada; la mostra di attrezzi agricoli a cura di Luca Perego in piazza Cuzzi dove trova posto anche il mercato di prodotti alimentari locali a chilometro zero. E poi «buseca» e salame cotto preparati al Centro anziani di via Viarana dalla banda e nella Baita degli Alpini di via Ferrario. Non manca nemmeno il mercatino medievale, con artigiane e artigiani in antico costume in via Viarana, e l’esibizione della Banda giovanile dell’Associazione Santa Cecilia nel cortile di villa Filippini (alle 15,30)..

Le mostre

Confermate anche le mostre a cura di Pro Loco e Amministrazione comunale. Si è partiti già sabato 23 con tre appuntamenti in villa Filippini: la presentazione de «Ul Tacuin», il calendario notiziario realizzato dalla Pro Loco che dedica la sua 28esima edizione al paesaggio e alle vedute di Besana («Besana in Brianza, paesaggi e vedute» il titolo). Paesaggio al centro anche della mostra allestita negli stessi spazi: una piccola passeggiata nei ricordi grazie a oltre cinquanta quadri di artisti besanesi e non solo, oltre a riproduzioni di antiche cartoline dell’Archivio storico Luca Viganò. Per l'intera giornata di oggi, inoltre, resterà aperto il centro studi dedicato al celebre scrittore Eugenio Corti, sempre in villa Filippini. Questa sera, infine, il cineteatro Edelweiss di piazza Cuzzi ospiterà lo spettacolo di canti e letture del gruppo «Wildflowers» in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Le novità

I piccoli (e non solo) visitatori della fiera non possono perdersi l’esposizione di giochi realizzati artigianalmente dall’associazione «Il tarlo» e il laboratorio per la costruzione di trottole in legno (in via Viarana). Tra le bancarelle, inoltre, è possibile conoscere meglio la nuova Casa di Comunità, aperta all’interno dell’ex ospedale di via Viarana, grazie alla presenza del personale pronto a fornire informazioni sui servizi erogati.

La festa religiosa

Nella chiesetta di Santa Caterina, in via Viarana, è possinile venerare la reliquia di Santa Caterina fino al Vespero delle 17. Alle 10,30, in Basilica romana minore sarà celebrata la messa solenne. Nella chiesetta di san Carlo, in piazza Cuzzi, si possono ammirare e votare le opere realizzate dai ragazzi del catechismo ispirate al beato Carlo Acutis.

La grande assente

Mancano anche quest’anno sia il turtum che il concorso dedicato alla torta paesana ideato da Francesco Corti.

Strade chiuse

Per quanto concerne infine la viabilità, sono chiuse al traffico le vie Roma (dal Municipio), Santa Caterina, Viarana, Dante Alighieri (fino alla casetta dell’acqua), Vittorio Emanuele (fino a via Corti), Ferrario e Verdi. Si aggiungono alla lista le piazze Corti, Umberto e Cuzzi.