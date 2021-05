Besana, passaggio a livello chiuso per tre giorni

Il passaggio a livello di Villa Raverio (frazione di Besana in Brianza), lungo viale Kennedy, resterà chiuso per tre giorni per lavori sulla linea. In particolare per un intervento di manutenzione dei binari nell’ambito delle attività di armamento ferroviario della Monza-Molteno.

Sbarre abbassate nel fine settimana

Sbarre abbassate dalle 22,30 di venerdì 21 maggio alle 11 di domenica 23.

Il traffico sarà deviato su due diversi percorsi. Auto e motociclette in viaggio da Carate Brianza dovranno imboccare via Rivabella fino alla rotatoria, svoltare a destra in via Matteotti, proseguire in via Moro, via Luini per riprendere poi la Provinciale (stesso tragitto, al contrario, per le due e quattro ruote in transito dalle «Cinque frecce»).

Mezzi pesanti a Renate

I mezzi pesanti – in numero ridotto nel fine settimana – dovranno invece macinare più chilometri: da via Rivabella raggiungeranno Renate, fino al confine con Cassago, per tornare poi a Besana passando dal Balgano.

In caso di maltempo l’intervento verrà posticipato a venerdì 28 maggio e fino a domenica 30.