Besana, piccoli alunni a mensa con il ministro Valditara

Un ospite speciale per insegnanti e alunni della primaria «Don Gnocchi» di Besana. Questa mattina, lunedì, Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito nel Governo Meloni, ha raggiunto il plesso di via Beato Angelico accolto dalla dirigente scolastica Alessandra Ansaldi e dal sindaco Emanuele Pozzoli.

In mensa con il ministro

Il ministro è stato coinvolto in una visita guidata tra le aule: dal laboratorio di informatica alla biblioteca, fino alla mensa inaugurata nel 2021 dove si è fermato per il pranzo. Tappa poi in una delle classi coinvolte in «SmuovilaScuola». Progetto, quest’ultimo, incentrato su un modello di scuola che risponde al bisogno naturale di movimento dei bambini dai 6 agli 11 anni, portato avanti nelle primarie del Comprensivo «Giovanni XXII» dal 2015. E’ stato raccontato anche in un libro scritto dalle insegnanti Elisabetta Corti e Milena Ronchi, donato lunedì a Valditara.

Tour nelle scuole

Il tour nelle scuole di Valditara oggi è partito alle 9,30 da Cantù dove ha visitato l'istituto professionali Enaip e la secondaria di primo grado "Turati".