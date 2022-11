Besana, ponticello di via Zappa chiuso per una notte

Chiuderà per una notte il ponticello di via Giulia Zappa, la strada che collega la frazione di Cazzano a Besana capoluogo.

Chiusura notturna: ecco gli orari

La chiusura è stata disposta da un provvedimento urgente richiesto al Comune dall'impresa che deve eseguire i lavori per conto di Rfi (Reti Ferroviarie Italiane) sul tratto di ferrovia che passa sotto il cavalcavia. Stop al traffico dalle 21 di domani, giovedì 10 novembre, fino alle 4 del mattino del giorno seguente, venerdì.

"Ci scusiamo fin d’ora per gli eventuali disagi"

"Il provvedimento è necessario per interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della linea ferroviaria - spiegano dal Comune di Besana in Brianza - Ci scusiamo fin d’ora per gli eventuali disagi".