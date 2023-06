Besana, rivoluzione digitale in Comune

Il sindaco di Besana in Brianza Emanuele Pozzoli l’ha definita «la rivoluzione digitale dei servizi comunali». Da giovedì la quasi totalità delle pratiche che fino alla scorsa settimana richiedevano ai cittadini un passaggio in villa Borella, nei giorni ed orari di apertura degli uffici, possono essere richieste e presentate comodamente da casa, accedendo allo sportello telematico dal sito internet comunale.

Servono carta d’identità elettronica o Spid

Indispensabile avere la carta d’identità elettronica o lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per l’autenticazione. Il ventaglio di servizi offerti è ampio, con l’immediato rilascio del numero di protocollo del fascicolo e del nominativo del responsabile del procedimento: si va, ad esempio, dalla richiesta del contrassegno disabili alle pratiche cimiteriali, passando per l’approvazione di un piano attuativo e l’occupazione del suolo pubblico.

«Gli uffici comunali resteranno comunque aperti - ha rassicurato il primo cittadino - Ricordiamo inoltre lo sportello aiuto pratiche a disposizione dei besanesi in via Pascoli, a Villa Raverio». «Lo sportello telematico, dopo il nuovo sito internet comunale, l’app e il pannello interattivo installato in Municipio, è il risultato di quattro anni di lavoro - ha proseguito Pozzoli - Lavoro poco visibile dall’esterno ma di estrema importanza, volto a rendere il Comune sempre più vicino, tanto che ora si può portare in tasca».

L'ultimo passo

250 mila gli euro investiti. «tra le primissime variazioni di bilancio del nostro mandato», ha sottolineato Pozzoli. «Siamo quasi arrivati a concludere il percorso di digitalizzazione - ha concluso - L’ultimo atto darà ai besanesi la possibilità di gestire la propria situazione contributiva online».