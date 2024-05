Besana saluta il suo parroco, don Mauro Malighetti va a Merate

L'annuncio dell'Arcidiocesi di Milano è arrivato oggi, sabato 25 maggio: il prevosto don Luigi Paraboni lascerà la comunità di Merate e la parrocchia di Sant'Ambrogio. Al suo posto verrà nominato don Mauro Malighetti, attualmente parroco a Besana in Brianza.

Don Mauro saluta Besana

Parroco della parrocchia di Sant'Ambrogio dal 2012, don Luigi Peraboni saluterà i suoi fedeli il prossimo 1 settembre, dopo 12 anni di servizio in città. Per lui si apriranno le porte della comunità di Cassina De Pecchi, in provincia di Milano,

Lo stesso farà don Mauro Malighetti con i parrocchiani della Comunità pastorale Santa Caterina che guida dal 2015. Al momento non è ancora noto il nome del suo successore.

Di seguito la comunicazione inviata alle parrocchie meratesi quest'oggi dall'Arcidiocesi di Milano: