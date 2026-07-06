Il neo assessore alle Politiche giovanili Davide Bruscagin è entusiasta: “E’ andata oltre ogni più rosea aspettativa2. Un successo la prima edizione del Besana Summer Vibes che per tre giorni, nel fine settimana, ha riempito di giovani, musica ed energia, il parco di Villa Filippini di Besana in Brianza.

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Besana Summer Vibes, buona la prima

La manifestazione, nata dall’unione di intenti tra gli amministratori comunali Under 30 e la Pro Loco in festa per i suoi primi trent’anni, ha fatto centro: mille ingressi a sera, con un picco di 1.800 sabato. Bagno di folla per l’ospite internazionale, Ruudeejay (nella foto), uno dei dj e producer italiani più apprezzati della scena dance, sul palco ieri, domenica, per il gran finale. Si sono esibiti anche Dj Greg, Dj Dylan, Dj Holygore, gli Speakeasy (la rock band brianzola che è stata sul palco di X-Factor) e la tribute band Vasco revolution.

“L’anno prossimo replicheremo e ingrandiremo l’evento: più giornate, magari spalmate su un’estate intera, e ancora più ospiti”, promette l’assessore Davide Bruscagin, grato “alla Pro Loco e a tutti i volontari. Vedere almeno trenta ragazzi che ieri sera ci hanno aiutato a smontare l’allestimento, contenti di dare una mano, è tre le immagini più belle che mi porto dietro di questi tre giorni: vuol dire che davvero siamo riusciti a farli partecipare alla vita della nostra città”.

I primi trent’anni della Pro Loco

Il Besana Summer Vibes è nato dall’incontro, lo scorso febbraio, tra quattro giovani consiglieri comunali e la Pro Loco. “Io, Alessandro Cacciatori, Gaia Beretta e Sebastiano Casati volevamo offrire da tempo ai giovani della città occasioni di incontro e aggregazione a Besana – spiega il neo assessore Bruscagin – Il nostro desiderio si è unito alla voglia della Pro Loco di festeggiare i suoi trent’anni insieme ai ragazzi, nel segno del rinnovamento”. Gli artisti si sono esibiti, non a caso, davanti alla serra che la Pro Loco ha ristrutturato negli anni Duemila e inaugurato nel 2005. “Sarebbe bello che i giovani si facessero avanti per entrare in Pro Loco e portare le loro idee”, dicono dall’associazione nata il 23 marzo 1986.