Buona notizia

Lo ha confermato l'assessore regionale Franco Lucente, che ha accolto le richieste formulate in maniera congiunta da maggioranza e opposizioni

La stazione "Villasanta Parco" del Besanino resterà attiva anche nel lungo periodo di sospensione del servizio per i lavori di Pedemontana. Ottime notizie per la città e i pendolari di Villasanta: Regione Lombardia ha accolto la richiesta del Comune.

Besanino, la stazione di Villasanta resterà attiva

Nei giorni scorsi, infatti, l’assessore ai Trasporti di Regione Lombardia, Franco Lucente, ha comunicato al sindaco Lorenzo Galli e al vicesindaco Carlo Sormani la decisione di mantenere attiva la stazione di Villasanta della linea suburbana S7 (il cosiddetto "Besanino") e il collegamento con Milano, anche durante la sospensione del servizio prevista a partire dal settembre 2026. Una sospensione che durerà un anno circa per consentire un impegnativo intervento legato ai cantieri della tratta C di Pedemontana nel tratto tra Biassono e Lesmo.

Le richieste del Comune

La richiesta era stata inoltrata ufficialmente in Regione insieme a una mozione più ampia votata all’unanimità dal Consiglio comunale nel mese di aprile 2025. Obiettivo: limitare il più possibile i disagi per i pendolari di Villasanta e non interrompere il collegamento Villasanta - Milano Porta Garibaldi. In merito al Besanino, l’assessore Lucente ha comunicato:

"Sono in corso le interlocuzioni per definire il programma del servizio ferroviario, limitato a Villasanta a sud e a Triuggio a nord, e del servizio sostitutivo tra Villasanta e Triuggio".

Nella stessa lettera, l’assessore regionale ha fornito anche i riferimenti temporali della sospensione:

"E’ stato concordato che l’interruzione della linea S7 da Villasanta a Triuggio avrà inizio lunedì 7 settembre 2026, coerentemente con l’esigenza di garantire il servizio speciale per il Gran Premio di Monza, mentre il regolare esercizio riprenderà domenica 29 agosto 2027".

La soddisfazione del Comune

Soddisfazione, ovviamente, da parte del Comune di Villasanta per il mantenimento di un servizio fondamentale:

"Accogliamo con grande soddisfazione questa prima conferma ufficiale da parte di Regione Lombardia, arrivata direttamente dall’assessore Lucente - la soddisfazione del sindaco Galli - La stazione di Villasanta rimarrà in servizio durante i cantieri di Pedemontana e diventerà temporaneo capolinea del Besanino nella tratta Villasanta-Milano Porta Garibaldi. Un risultato importante per i pendolari villasantesi, a cui abbiamo lavorato per mesi coinvolgendo tutti i livelli istituzionali e giungendo, alla fine di questo percorso, all’approvazione, da parte di tutte le componenti del Consiglio comunale di Villasanta, maggioranza e minoranza, di una mozione unitaria. A tutti i consiglieri va quindi il nostro ringraziamento"

Le alternative

Le risposte di Regione Lombardia riguardano anche la sospensione della linea S7 già in corso per interventi tecnici, dal 28 luglio al 24 agosto. Lucente ha citato il programma sostitutivo già operativo che prevede la sostituzione di ogni corsa-treno non eseguita con una corrispondente corsa-bus e tre coppie aggiuntive nella tratta Besana-Monza in corrispondenza delle fasce pendolari. Su questo fronte si rileva il mancato accoglimento della richiesta di navette su gomma per collegare Villasanta alla stazione di Arcore: altra istanza contenuta nella mozione votata all’unanimità dal Consiglio comunale. L’Amministrazione fa sapere che "l’interlocuzione tra Comune e Regione proseguirà dopo la pausa estiva sugli ulteriori punti aperti".