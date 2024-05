Besanino, Rfi chiude la linea nel periodo estivo. Corbetta "Chiediamo maggiori informazioni"

In merito alla sospensione della tratta ferroviaria Milano – Lecco via Molteno tra il 9 giugno e l’8 settembre comunicata dal gestore della linea RFI a causa di “lavori di manutenzione straordinaria e aggiornamento delle infrastrutture ferroviarie tra Monza e Lecco” è intervenuto il consigliere regionale e Presidente del Gruppo Lega di Regione Lombardia, Alessandro Corbetta.

Corbetta ha dichiarato: “Appena mi sono giunte le voci sulla chiusura estiva della linea S7 nei giorni scorsi, ho contattato l’assessore regionale ai trasporti per avere maggiori informazioni al riguardo e sollecitare una comunicazione puntuale a pendolari e sindaci della tratta. Non è a causa di Trenord che si sospende la tratta nel periodo estivo, ma a fronte dei lavori di manutenzione e aggiornamento dell’infrastruttura ferroviaria programmati da RFI, azienda del gruppo Ferrovie dello Stato e proprietaria della rete ferroviaria Monza – Molteno – Lecco.

Ho chiesto all’assessore di avere specifica contezza di quali siano questi lavori tali da giustificare tre mesi di sospensione della linea - aggiunge Corbetta -in modo tale da informare gli utenti anche su questo importante aspetto, nonché quelli in programma per il futuro. E’ evidente che la linea ha bisogno di rinnovamento e potenziamento, quindi ben vengano nuovi lavori, dopodiché ritengo che si dovesse organizzare meglio e prima la comunicazione a utenti e sindaci, senza arrivare così vicini alla data di sospensione, anche perché è innegabile che tale sospensione crei disagi ai pendolari.

Come gruppo Lega in Regione Lombardia - ha aggiunto Corbetta - chiediamo quindi agli attori coinvolti più velocità e coordinamento riguardo la comunicazione agli utenti. Monitoreremo inoltre costantemente la situazione sollecitando RFI a velocizzare i lavori per concluderli al più presto e quantomeno nei tempi, necessariamente prima della ripresa delle attività scolastiche di settembre, in modo da garantire il ripristino della regolare circolazione dei treni ed evitando ulteriori disagi ai pendolari brianzoli”.