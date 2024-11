La Beta Utensili di Sovico, storica azienda brianzola che ha compiuto 100 anni di storia l’anno scorso, con sedi in tutta Italia e nel mondo, ha comunicato l’intenzione di risolvere il rapporto di lavoro della delegata sindacale FIOM CGIL Tiziana Lazzaro, in azienda da oltre 20 anni. Lo comunica la Fiom Cgil in una nota diffusa alla stampa questa mattina, mercoledì 13 novembre.

Beta Utensili di Sovico, la Cgil "Lasciata a casa una delegata sindacale"

"La lavoratrice - si legge nella nota della Cgil - era stata allontanata dal lavoro nei mesi scorsi a seguito di alcune visite mediche che hanno accertato il logoramento di alcune condizioni fisiche e dopo che la lavoratrice ha avuto il riconoscimento di una malattia professionale dall’INAIL. Non solo l’azienda ha deciso unilateralmente e senza confronto alcuno di lasciare a casa una delegata sindacale della FIOM CGIL ma ha deciso di chiudere gli occhi davanti alle proprie responsabilità e gettare come un oggetto una lavoratrice che, entrata ventenne in azienda senza alcun problema di salute, ora si ritrova senza lavoro e con problematiche fisiche. I lavoratori non sono oggetti! - si legge ancora nella nota della Cgil. Le aziende si riempiono la bocca di slogan sulla tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro, ma quando è necessario trovare soluzioni di ricollocazione, riqualificazione e ascolto decidono di non tutelare le professionalità e le condizioni di vita dei propri dipendenti. L’azienda si è vantata di recente di aver concesso politiche di welfare a favore delle donne, delle famiglie, dei più svantaggiati. Oggi svela la sua vera faccia".

Domani il presidio

Per questo motivo l’RSU e la FIOM CGIL hanno organizzato una assemblea in sciopero in azienda per domani, 14 novembre 2024 alle 10.00, con un presidio fuori dai cancelli della fabbrica in via Volta, 18 a Sovico a partire dalle ore 11.00.

"La mobilitazione continuerà fino a che non verrà ritirato il provvedimento" - fa sapere il sindacato.