Bevi e fai del bene: secondo weekend per i cocktail solidali di Progetto Oasi

Dopo il successo del primo week-end della patronale di Camnago, verrà riproposta anche per il secondo fine settimana di festa l'iniziativa "BeviperBene" proposta dai ragazzi disabili dell'associazione Progetto Oasi di Lentate sul Seveso.

Bevi per bene: gli aperitivi solidali di Progetto Oasi

Il sodalizio ha infatti proposto aperitivi solidali in occasione della manifestazione "In goal per la pace", la 24 ore di calcio no stop che si è svolta sabato 14 e domenica 15 giugno all'oratorio di Camnago in occasione del primo weekend della festa patronale della frazione, che quest'anno aveva come tema principale l'inclusione. I ragazzi di Progetto Oasi hanno messo in pratica le loro capacità di barman nella preparazione di famosi drink alcolici e delle loro versioni analcoliche. Sabato 7 è stato possibile bere il gin tonic e il suo compare alcol free, mentre domenica le due versioni della Caipirinha.

Venerdì, sabato e domenica sarà la volta di Sbagliato, Spritz e Hugo

Venerdì 13 giugno la proposta di punta è lo Sbagliato, sabato 14 lo Spritz e domenica 15 l’Hugo. Un aperitivo adatto ad adulti e, nella versione alcol free, anche a bambini e adulti astemi.

Un aperitivo che è molto di più

Un aperitivo che è molto di più: la preparazione dei drink è uno dei tanti pezzi di cui si forma il grande puzzle del progetto sulle autonomie portato avanti dall’associazione Progetto Oasi. I barman, infatti, partecipano alla preparazione degli ingredienti, così come a quella dei drink, mettendo in gioco le loro abilità manuali e sensoriali.