Biassono, caso sospetto di Dengue: disinfestazione straordinaria in otto vie

Scatta la disinfestazione straordinaria a Biassono dopo la segnalazione di un caso sospetto di Dengue da parte del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Monza di Ats Brianza.

Per contenere la diffusione della zanzara tigre, vettore della malattia, il Comune ha programmato per oggi, mercoledì 1 luglio un intervento straordinario in un’area di 200 metri di raggio attorno all’abitazione della persona segnalata. Oltre ai trattamenti adulticidi sul suolo pubblico, saranno effettuate anche attività di ricerca e rimozione dei focolai larvali.

Disinfestazione Dengue a Biassono: strade coinvolte e cosa devono fare i residenti

Le operazioni interesseranno via Pessina, via delle Vigne, via Machiavelli, via dei Giardini, via Rialto, via Caravaggio, via Sant’Antonio e via Brunelleschi.

Per consentire lo svolgimento degli interventi, il sindaco Luciano Casiraghi ha firmato un’ordinanza con una serie di disposizioni rivolte ai residenti e a chiunque abbia la disponibilità di abitazioni, giardini o aree aperte nella zona interessata. Tra le misure previste ci sono l’eliminazione dei ristagni d’acqua, che rappresentano il principale ambiente di riproduzione delle zanzare, e la possibilità di accesso agli operatori incaricati della disinfestazione.

Durante il trattamento, i cittadini sono invitati a tenere chiuse porte e finestre, a non sostare nelle aree interessate, a non lasciare all’aperto alimenti, indumenti o ciotole per gli animali e a lavare accuratamente frutta e verdura eventualmente esposte ai prodotti utilizzati. Gli animali domestici dovranno essere tenuti al chiuso per tutta la durata delle operazioni.