Biassono passa a Gelsia

Il Comune di Biassono annuncia un significativo miglioramento nei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e pulizia delle strade, volto a creare un ambiente più pulito e ordinato per i cittadini. Il nuovo gestore della raccolta rifiuti sarà Gelsia e inizierà a prendere in gestione il servizio da marzo, in modo graduale così da non mettere in difficoltà la cittadinanza e introdurre cambiamenti e servizi nel corso dell’anno.

Raccolta rifiuti

Gradualmente, con il ritorno a Gelsia Ambiente e l’integrazione dei servizi, saranno introdotti notevoli miglioramenti nella gestione della raccolta dei rifiuti urbani porta a porta. La principale novità, che sarà avviata dopo un periodo di assestamento iniziale dove nulla cambierà nelle abitudini di esposizione dei rifiuti fuori casa, sarà la suddivisione del Comune in tre macro-zone, con raccolta due volte la settimana secondo un calendario specifico. Questo cambiamento consentirà una gestione più efficiente dei rifiuti, riducendo l'accumulo sui marciapiedi durante la settimana e migliorando la qualità della vita nei quartieri.

Pulizia strade

Sarà implementato un piano di rinnovamento per la pulizia delle strade che includerà nuove spazzatrici meccaniche, anche più piccole e silenziose, e l'assunzione di ulteriore personale appiedato per migliorare il livello di pulizia di strade strette, vicoli, parcheggi e piste ciclopedonali. Sarà inoltre introdotto un servizio specifico per il centro storico, con spazzamento e lavaggio con prodotti specifici nella stagione estiva, per mantenere alto lo standard di qualità. Il servizio di spazzamento manuale sarà aumentato per tutta la rete viaria, con una pulizia dedicata alle aree a più alta frequentazione la domenica mattina.

Verde a domicilio

Sarà offerta anche la raccolta a domicilio del verde in abbonamento, ogni quindici giorni nella stagione estiva, per fornire un servizio utile ai cittadini.

Educazione alla fifferenziata

Saranno promossi progetti di educazione e sensibilizzazione su tematiche ambientali, economia circolare, lotta allo spreco e raccolta differenziata presso le scuole e con iniziative itineranti e stagionali. Saranno inoltre potenziate le giornate “ecologiche” e del “verde pulito”.

Ecovan

Una volta al mese, presso il mercato comunale, sarà disponibile il servizio “Ecovan”, un servizio ulteriore di raccolta differenziata diretta per tutti i cittadini, che si sostituisce alla piattaforma ecologica e permette di conferire rifiuti che altrimenti potrebbero andare perduti nel sacco dell’indifferenziata.

Vigilanza e contrasto all’inciviltà

Saranno effettuati controlli più serrati alla piattaforma ecologica con l’introduzione di una guardia giurata per alcune ore la settimana, incaricata di vigilare su ingressi anomali e non autorizzati, oltre al controllo di eventuali prelievi di rifiuti abusivi. Questo si aggiunge al “Vigile ecologico”, con l’obiettivo di contrastare i piccoli abbandoni di rifiuti e sensibilizzare i cittadini alle norme di esposizione dei rifiuti e al loro contenuto. Saranno inoltre installati sistemi di videosorveglianza integrata nei luoghi più sensibili del territorio comunale.

Accesso allo Schema Arera 3

Per migliorare ulteriormente il livello del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il Comune ha deciso di inserire Biassono nello schema di gestione qualitativa “Arera 3”. Questo obbliga il gestore “Gelsia” a standard di tracciabilità, puntualità e precisione imposti a livello nazionale, garantendo un maggior controllo del Comune sul livello di servizi effettuato dal gestore e liberando risorse interne al Comune.

La soddisfazione del vicesindaco