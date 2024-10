"Biassono Civica" ricorda Luca Attanasio

Una serata a Biassono di quelle che colpiscono il cuore di tanti, giunti per ascoltare le parole di Salvatore, papà di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in Congo a soli 44 anni.

"Biassono Civica" ricorda Attanasio

Luca Attanasio è stato ucciso il 22 febbraio del 2021 in un attacco armato al convoglio del Programma Alimentare Mondiale dell’Onu, avvenuto a pochi chilometri da Goma, in Congo. Insieme a Luca persero la vita anche il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo. Un evento proposto da «Biassono Civica» in ricordo dell'ambasciatore di pace e proprio da questa serata gli esponenti della lista civica chiedono l’istituzione di un «Giardino dei Giusti» per far memoria. Uno spazio verde dove poter piantare alberi in ricordo di persone che hanno speso la loro vita per la pace.

Un eroe ucciso per la pace

In una sala Civica gremita di persone, papà Salvatore, accanto alla moglie Alida, ha aperto le porte del proprio cuore per ricordare Luca, un figlio, un uomo, un papà e un marito straordinario che ha fatto della sua breve ma intensa vita, un bellissimo disegno di pace, lasciando un segno indelebile nel mondo. Non sono mancati aneddoti della sua infanzia, degli anni passati al liceo Majorana di Desio, nelle attività in oratorio, agli anni dell’Università Bocconi laureandosi in Economia con 110 e lode sino a quando ha deciso di intraprendere la carriera diplomatica. Luca era semplice, amico di tutti, con tante idee in testa che poi metteva sempre in pratica, «perché riusciva sempre a coinvolgerti e non potevi dire di no, con il suo entusiasmo e la sua generosità, noi tutti siamo cresciuti in oratorio con lui e quell’oratorio era per lui la sua seconda casa» è intervenuta un’amica d’infanzia.