biassonogp, oltre cinquanta ore di eventi

E’ tutto pronto a Biassono per l’edizione 2023 del #biassonogp che avrà inizio giovedì 31 agosto con una grande serata all’insegna della cultura e del divertimento presso i giardini comunali.

#biassonogp

"Proprio qui, insieme a Germano Lanzoni, scopriremo il “Parco delle sculture”, realizzato per l’occasione dall’artista Ambro Moioli - spiega il vicesindaco, Donato Cesana, promotore degli eventi - Aprirà la serata Franco Bobbiese, con la sua diretta Tv della celebre trasmissione Paddock TV e, successivamente, guidati da Germano Lanzoni, verranno presentate tutte le altre mostre ed esposizioni del 2023. Una, fra tante, è quella realizzata dal collezionista biassonese Luca Tremolada, ovvero !100 anni in 100 manifesti” che ha trovato casa presso la sala civica “Carlo Cattaneo”. Una serata importante, voluta dall’Amministrazione comunale, per parlare di cultura, motori e conoscere artisti brianzoli in prima persona".

Venerdì 1 settembre

Il #biassonogp, dopo avere vissuto la “revelation night”, aprirà i battenti venerdì 1 settembre, nel tardo pomeriggio, come da programma. "HeyDJ, emittente radiofonica web brianzola, ci farà scaldare in piazza con un DJ Set, fino a portare il pubblico all’inaugurazione ufficiale, alle ore 21". Con il sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi, e l’assessore ai Grandi Eventi, Donato Cesana, saliranno sul palco le autorità di Regione e Provincia, oltre ai rappresentanti dei cinque Comuni del distretto diffuso del commercio “La Corona del Parco” e di Confcommercio Monza e Brianza. Dopo oltre dieci anni l’evento si rinnova e si presenta al pubblico nei giorni in cui il territorio ospiterà il Gran Premio d’Italia di Formula 1. La manifestazione accoglierà il grande pubblico internazionale con una lunga serie di eventi che si snoderanno nel centro città e si articoleranno tra giovedì 31 agosto fino alla sera di domenica 3 settembre.

Le novità di quest'anno

Tra le novità del 2023 si rinnova e si potenzia la partnership con Rai: sarà il Media Partner Ufficiale con Rai Radio 1 che offrirà l’occasione per amplificare ulteriormente la portata della manifestazione anche a livello nazionale. La musica, come tradizione, avrà un palco privilegiato nelle sere dell’evento con due autorevoli tributi: il primo a Zucchero (venerdì 1), il secondo ai Dire Straits (domenica 3). Il sabato, invece, il “Main Stage”, sarà tutto dedicato a band e artisti emergenti, tradizione del #biassonogp. "Regalare un palco importante, in una piazza gremita, fa parte degli obiettivi della manifestazione - fa sapere l'assessore - Ospiteremo quindi i "Fake" come giovane band emergente (sabato 2). Frontline delle serate di musica live, saranno gli “Speakeasy”, “Ale Pinto” e “Ali”.

Libri e sculture

Tra gli eventi inseriti nel programma anche la presentazione, insieme all’autore Walter Consonni, del suo libro “Colloqui tra l’autodromo centenario e la sua gente” (sabato 2) presso il cortile del Museo Civico “Verri” e la creazione del “Parco delle sculture” presso i giardini di Villa Verri. Le opere monumentali sono realizzate dall’artista brianzolo Ambro Moioli. La grande novità dell’edizione 2023 sarà la conformazione della manifestazione che interesserà Largo Pontida, Piazza Italia, il Municipio e i suoi Giardini, il Museo Civico e parte del centro storico. Il palco principale sarà in Largo Pontida, insieme alla SymDrivers Zone dove saranno installati 3 simulatori professionali per bambini e adulti su cui sfidarsi a ogni ora, banchi di streetfood, esposizioni di auto e sponsor. Piazza Italia sarà dedicata alla buona cucina, ai giochi, agli intrattenimenti e corsi di danza, fitness, showcooking, una pista di F1 elettriche per bambini, una palestra di roccia e molto altro, per passare sempre momenti divertenti.

Premi Alboreto e Pirovano

Attesa anche per il tradizionale Premio Michele Alboreto all’atleta modello (sabato 2) e il Premio Fabrizio Pirovano (venerdì 1) a cura del MotoClub Biassono. Nel centro storico, salotto cittadino, rimarranno esposte, dopo la parata, le auto d’epoca dei soci Monza Auto Moto Storiche il venerdì, e auto tuning e moto il sabato, interessando anche tutto il distretto #biassonogp. Saranno anche presenti due simulatori di guida nel centro storico, che faranno da contorno ai negozi aperti fino a tardi, promozioni e gadget presso i “Punti Selezionati #biassonogp”. "Prepariamoci a un’autentica invasione di colori, motori e musica in centro città, con il palco eventi “Main Stage”, un palco per gli show degli chef e la danza “Dance Stage”, i simulatori di guida, dirette Tv e radio, oltre agli sponsor e molto altro da scoprire e a vivere 4 giorni particolarmente intensi, grazie anche alla collaborazione concreta degli sponsor istituzionali, tra i quali BrianzAcque e le aziende, artigiani e attività commerciali del territorio, fondamentali per rendere unico il #biassonogp" annuncia l'assessore.

L'assessore Donato Cesana, organizzatori degli eventi

“Quest’anno, per il #biassonogp, ci sarà una nuova e avvincente sfida da affrontare - spiega - La manifestazione, negli anni, è cresciuta sia in termini di partecipazione, sia in termini di impegno e sicurezza. Abbiamo quindi deciso di installare l’Arena dei Concerti nel più spazioso Largo Pontida, lasciando agli intrattenimenti e al food l’intera Piazza Italia. Il #biassonogp è un impegno importante per il Comune di Biassono e i suoi tecnici, a cui va il mio personale ringraziamento per la loro forza e flessibilità nell’affrontare e risolvere ogni problematica. Partner produttore dell’evento sarà MusicLab Milano a cui è stata chiesta un’attenzione particolare ai dettagli e agli eventi collaterali. Orgoglio e conferma, la Media Partnership con Rai, che, dalle nostre piazze, ci seguirà e farà da cassa di risonanza, con l’emittente Radio 1 Rai, anche a livello nazionale. Biassono, sempre di più, e questo è un onore ma anche un grande e piacevole onere, è di fatto un punto di

riferimento importante per i tifosi nel loro “fuorigp”. Biassono e i biassonesi sono sicuro saranno pronti per accoglierli al meglio divertendosi con loro. A tutti gli artisti, soprattutto ai giovani che si esibiranno il sabato sera, voglio fare un grande in bocca al lupo e, agli addetti ai lavori, un semplice ringraziamento di cuore per tutto il lavoro che saranno chiamati a svolgere. A tutti, buon divertimento!” .

Il sindaco Luciano Casiraghi

"Come primo cittadino del Comune di Biassono sono orgoglioso di confermare anche per quest'anno la manifestazione #biassonogp e, ringraziando tutte le persone coinvolte nell'organizzazione desidero dare il benvenuto a tutti gli artisti e ospiti degli eventi in programma. Anche quest'anno Biassono mostra continuità propositiva attraverso il coinvolgimento del settore commerciale e delle associazioni culturali e sportive del territorio. Per tutto il paese sarà l'occasione per mostrare il proprio operato e per i tanti visitatori l'opportunità per conoscere le peculiarità di Biassono attraverso una programmazione attenta e completa, curata dal vicesindaco Donato Cesana al quale vanno i miei più sinceri ringraziamenti per l'impegno e la passione" dichiara il sindaco, Luciano Casiraghi.

Germano Lanzoni

Germano Lanzoni è un giullare contemporaneo: attore, comico, docente, formatore e webstar irriverente di grande successo, founder di HBE - Humor Business Experience. Ambassador della comicità come strumento di conoscenza e di gestione efficace delle relazioni interpersonali, è cresciuto tra gli spazi off, teatri, locali di cabaret e centri sociali. È protagonista di numerosi progetti artistici e di comunicazione. È attore nel cast de Il Milanese Imbruttito e de Il Terzo Segreto di Satira; comedian con (T)Recital e Milano5.0. Oggi lo chiamano "il comunicatore contemporaneo": mettendo al centro l’essere umano e lavorando sul costrutto di “ironia relazionale” e di “potenziale comico” insito in ogni persona, è professore aggiunto presso l'Università Bicocca e founder di HBE - Humor Business Experience, hub creativo che sperimenta l’utilizzo dell’umorismo quale forma di comunicazione funzionale dell’intrattenimento, al business e al benessere. Amato da una parte di Milano, quella Rossonera, è speaker ufficiale del Milan dal 2000. Autore nel 2020 di un libro e protagonista nel 2021 del film “Mollo tutto e apro un chiringuito”.

Ambro Moioli

Ambro Moioli è un autorevole scultore e artista, che sa dialogare con la materia, adattandola in modo personale e innovativo alla sua straordinaria sensibilità. Formatosi come grafico pubblicitario, sviluppa in questa professione l'attitudine innata per l'arte. Si iscrive nel 1993 alla "Libera Accademia d'Arte di Lissone" conoscendo e frequentando il Maestro Ermes Meloni che gli permette di approfondire e maturare i primi rudimenti, le tecniche e i segreti della materia. La scultura e il modellato diventano elementi prioritari della ricerca dell'artista, tesi sempre più alla monumentalità e a un dialogo con lo spazio circostante. Le sue sculture sono state esposte in luoghi particolarmente autorevoli come la Casa di caccia di Stupinigi a Torino, la Villa Reale di Monza, la Villa Borromeo d’Adda di Arcore, il Palazzo della Regione Lombardia per il progetto “feeding the future now” durante Expo2015. "Ambro impiega la linea in tutta la sua magnificenza ed elastica eleganza, volta a racchiudere l'ampia spazialità dinamica" (Renata Ghiazza).

Luca Tremolada

Luca Tremolada è un attento collezionista di Biassono, appassionato di tutto ciò che riguarda la storia della Formula 1 e non solo. Nel contesto dell’annuale appuntamento con il Gran Premio d’Italia di Formula uno, a Biassono, ospite della manifestazione BiassonoGp, sarà esposta una mostra inedita e particolarmente importante dal titolo “Monza100”. Esposizione allestita da Luca e Mattia Tremolada e dedicata a grandi e piccini, con l’obiettivo di trasmettere a tutti la passione per il motorsport. La mostra sarà ospitata presso la Sala Civica di Biassono, all’interno di Villa Verri, sede del Municipio, e sarà inaugurata il 31 agosto nell’ambito della “Revelation Night” e aperta dall’1 al 3 settembre, con ingresso gratuito. “Monza 100” racconterà la storia dei primi 100 anni dell’Autodromo di Monza attraverso una selezione dei

poster delle gare più iconiche e rappresentative del circuito brianzolo. “Formula 1: una storia infinita” è un’installazione costellata dalle vetture dei primi 70 campioni del mondo della massima serie, allestita per la straordinaria occasione all’interno della mostra. “L’esigenza di raccontare la passione che viviamo quotidianamente e la voglia di restituire al motorsport parte della bellezza che ci ha dato ci ha spinto a realizzare questa mostra, dedicata non solo agli adulti che hanno vissuto questi meravigliosi anni, ma soprattutto ai ragazzi che hanno bisogno di una passione, di un sogno da perseguire – racconta Luca Tremolada - Queste opere vorrebbero stimolare la creatività nelle persone che visiteranno questo evento”.

L'assessore alla Cultura, Ilaria Rivolta

“L’impronta culturale dell’edizione 2023 del #biassonogp vuole essere una svolta innovativa, in linea con una strada che si è intrapresa già lo scorso anno. È un messaggio chiaro e diretto del significato che l’iniziativa ricopre per questa Amministrazione, in cui si investono importanti risorse non solo economiche ma soprattutto di energie e tempo. La grande novità sarà il giovedì sera, pensato e ideato in chiave culturale, che vedrà presenti gli artisti che ci accompagneranno con la propria arte, dalla musica alle sculture, con comicità e divertimento. Il tutto in un connubio perfetto con il tema principale della manifestazione: il Gran Premio e la sua storia. Proprio su questo tema, abbiamo pensato di proporre, nel programma della manifestazione, anche un incontro letterario, nel quale verrà presentato un libro dedicato alla gloriosa storia

dell’Autodromo, per far riaffiorare ricordi ed emozioni ai biassonesi che hanno vissuto in prima persona il Tempio della Velocità nostrano” spiega l'assessore alla Cultura, Ilaria Rivolta.

Sabato 2 settembre "Ali", Alice Caroli

Ali, pseudonimo di Alice Caroli, classe ‘96, è un'artista pugliese che unisce grinta e introspezione per raccontare fotografie in bianco e nero di sogni a colori. Inizia a studiare chitarra all’età di 6 anni laureandosi al Conservatorio di Monopoli dove studia anche Composizione e all’età di 7 anni inizia a scrivere i suoi primi testi, senza più riuscire a tornare con le suole sotto le nuvole. Nel 2016 viene notata dall’etichetta discografica Waves Music con la quale inizia un percorso che la porterà all’inizio del suo progetto, che ad oggi conta diversi singoli e circa 1 milione di stream. Il genere di Ali è un punk pop con sonorità elettroniche alla continua ricerca di nuove ispirazioni e contaminazioni artistiche.

Direstraits over gold il 3 settembre

Un gioco di parole tra il nome della celebre band britannica e uno dei loro Lp di maggior fascino per descrivere uno spettacolo a tutto tondo sulle musiche dei Dire Straits. Non ci si deve aspettare una serata con costumi di scena, mimica e ricerca dell’illusione perfetta, quanto più uno spettacolo musicale di altissimo livello volto ad interpretare i brani della band di Mark Knopfler in modo spontaneo senza mai tradirne il sound storico e gli assoli istituzionali. Quello che ne esce è un perfetto equilibrio tra l’originalità dei Dire Straits e le caratteristiche dei musicisti che compongono questo progetto musicale. Dire Straits Over Gold infatti raccoglie l’esperienza ventennale di sei musicisti professionisti con all’attivo partecipazioni in tournèe e dischi di assoluto rilievo nel panorama nazionale e internazionale. Dalle chitarre di Luca Friso, innamorate e fedeli a quelle di Mark Knopfler a quelle più moderne e contaminanti di Marco Fanton, dal drumming potente di Alessandro Piovan al raffinato basso di Francesco Piovan, il polistrumentismo di Andrea Colloredo, il tutto condito dalle raffinatissime tastiere del maestro Giulio Farigliosi, storico producer padovano.

"Fake" sabato 2 settembre

Dopo avere fatto parte dei Thema per diversi anni, partecipando a trasmissioni quali Amici di Maria De Filippi nel 2017, allo scioglimento della band, nell’aprile 2019 Luca Ferrara e Mattia Missaglia decidono di formarne una nuova ma questa volta meno “abituale” composta da soli 3 elementi; quindi, inizia la ricerca della voce che possa incastrarsi con le loro idee musicali. Quasi per caso vedono il video di un ragazzo e da quel momento la band ha il suo frontman: Fabrizio Bolpagni. Nonostante la sua giovane età, 23 anni, Fabrizio ha un curriculum di tutto rispetto, la prima grande esperienza l'ha vissuta a soli undici anni nel 2011, quando il maestro Leonardo De Amicis lo scelse per la trasmissione su Rai Uno, “Ti lascio Una Canzone”. Nel 2014 ha partecipato al F.I.M (Fiera Internazionale della Musica) a Genova. Nello stesso anno raggiunge la semifinale di “Vocine Nuove Castrocaro” nella bellissima location di Castrocaro Terme. Nel 2015 con il maestro Vince Tempera ha l’opportunità di cantare di fronte a 20mila persone in piazza Bra, a Verona, durante la notte dell’ultimo dell’anno, e sempre nel 2015, è stato convocato presso gli studi Rai di Roma dal maestro Leonardo De Amicis, per la selezione finale del festival “Eurosong”. Ecco che nasce immediatamente il nome Fake che inizialmente crea alcune perplessità per il rischio di fraintendimento ma in poco tempo si trasforma nel marchio che ognuno di loro 3 sente sulla pelle.

“Più una persona è vera e sincera, più rischia di sembrare falsa proprio perché nessuno è più abituato alla verità”.

La loro musica è l’insieme di una triade di mondi differenti. I gusti completamente differenti dei ragazzi si shakerano come un cocktail attuale che si può bere in spiaggia d’estate come in una baita d’inverno. Tre i singoli usciti nel 2020: “Così” “Dillo” “L’infinito parte da zero”

che sommando le views di Facebook e YouTube si totalizzano circa 2 milioni. Inoltre, “Dillo” è stato scelto per la campagna pubblicitaria Susuna andata in onda nei mesi di luglio e agosto 2020 su Italia1 e le altre reti Mediaset. “L’infinito parte da zero” il terzo singolo che ha concluso il 2020. Nel mese di aprile 2021 su Spotify è stato pubblicato il quarto singolo” La vita tranne te”. Il quinto singolo è “Mi guardo Lol” è stato pubblicato il 16 luglio 2021, è un brano molto allegro, ma dal testo che tratta un argomento molto attuale. Hanno aperto il concerto di Max Gazzè nell’agosto 2020 e a settembre 2021 il concerto di Colapesce e Dimartino. A novembre 2021 sono stati chiamati dalla produzione di Amici per una sfida. Ma chiusa la porta del talent ecco che arriva una chiamata dalla produzione del Christmas Contest 2021, i Fake approdano alla finale che darà diritto a esibirsi al Concerto di Natale in Vaticano.

Vincono l’ambito premio come miglior interpretazione e così dopo essere stati ricevuti da Papa Francesco, si esibiscono al concerto trasmesso il 24 dicembre e in replica il 25 dicembre su Canale 5 con il brano “I miei regali”. Il 2022 si apre con un singolo dal titolo “Solo dentro il ghiaccio”, un successo in radio, e non solo... Viene trasmesso per oltre due mesi da parecchie emittenti guadagnando per quattro

settimane di fila il primo posto nelle classifiche emergenti. Questo brano dà inizio a una identità dei Fake diversa dal solito e con l’uscita del secondo brano “Resterei a digiuno” si consolida il cambiamento. Un successo anche questo, e così vale anche per il brano “Parti o Resti” e “Da farfalla a falena”. Ultimo brano pubblicato il 21 luglio 2023 su Spotify, dove ad oggi vantano oltre 1,5 milioni di streams in totale, è “Amore Spazio Tempo” un pezzo dal sapore estivo.... Atmosfere elettroniche con ritmiche decise e tutto il calore di una voce che racconta le

verità di oggi...le verità dei Fake.