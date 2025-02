La biblioteca di Desio è la prima tra i 41 Comuni del sistema BrianzaBiblioteche per il numero di prestiti effettuati nel 2024. In totale sono stati ben 134.999 quelli effettuati sia nella sede di Desio che in quelle del circuito interbibliotecario. L’incremento è stato del 20% rispetto ai 111.775 al 2023.

Biblioteca di Desio in crescita: è prima per numero di prestiti nel 2024

Il bilancio 2024 della biblioteca civica racconta un anno di numeri che si traducono in più prestiti, più utenti complessivi e più iniziative sia per adulti che ragazzi per vivere gli spazi di via Cavalieri di Vittorio Veneto. Sono aumentati del 26% i prestiti effettuati direttamente nella biblioteca della nostra città, passando dai 69.999 del 2023 agli 88.144 del 2024. Anche il prestito interbibliotecario, cioè i documenti scambiati tra le biblioteche del Sistema per le richieste degli utenti, conosce un incremento pari al 12%.

Aumenta dell’8% la percentuale di utenti complessivi, cittadini che si sono rivolti alla biblioteca di Desio per avere almeno un documento in prestito, passano da 17.033 del 2023 a 18.438 dello scorso anno. Aumenta anche il numero di cittadini desiani iscritti al servizio: passano da 3.644 a 3.807 con un incremento del 4%. Ogni giorno, dal lunedì al sabato, per 44 ore settimanali, gli utenti possono scegliere nel patrimonio posseduto dalla biblioteca, composto da un totale di 91.409 documenti, di cui 47.122 sono libri per la sezione adulti, 24.067 sono dedicati ai ragazzi, 20.220 sono dvd e cd multimediali. I nuovi acquisiti sono stati invece 3.836 così ripartiti: 557 multimediali, 1.074 in sezione ragazzi, 2.205 in sezione adulti.

Tante attività per piccoli e non solo

La biblioteca ha garantito anche attività pensate per il tempo libero differenziate per età. Nel 2024 sono stati 11 gli eventi proposti in Sala Sostare che hanno coinvolto 629 persone. Il maggior gradimento in numero di presenze è stato per il Festival delle Storie “In capo al mondo: viaggio con Walter Bonatti” che ha avuto 100 partecipanti e per la presentazione del libro “Essere Bea” di Beatrice Tassone, in collaborazione con La casa delle donne, che ha raccolto 85 presenze. Nel 2024 la biblioteca civica ha ricordato il centenario del conferimento del titolo di Città al Comune di Desio: per questa occasione è stato organizzato un ciclo di tre conferenze con il prof. Massimo Brioschi che ha raccontato l’evoluzione storica della nostra città con una presenza di pubblico pari ad oltre 200 presenze.

L’attività della biblioteca si è rivolta anche ai bambini con diverse attività di promozione alla lettura: spettacoli, letture teatralizzate e animate, laboratori, un totale di 34 incontri con 1.028 bambini e ragazzi, e loro genitori, coinvolti. In particolare hanno riscosso grande partecipazione di pubblico alcuni eventi originali quali La Festa dell’acchiappalibri, i laboratori condotti da Leo scienza, la Cena di Natale, La Befana del gatto Epifanio e la Notte dei pupazzi. Le scuole del territorio sono state coinvolte con progetti e attività gestite direttamente dal personale della biblioteca. Sono state 117 le classi che hanno partecipato: dai nidi alle secondarie passando per le scuole dell’infanzia e le primarie.