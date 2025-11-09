Bidone del vetro non ritirato: “E’ troppo pesante”. Il caso a Carate Brianza

La foto via social per esprimere il personale disappunto legato al mancato ritiro dei bidoni del vetro fuori dalla sua casa a Carate Brianza e sopra il quale ha trovato un foglio scritto a penna: «Pesano!!!».

Così una donna di 62 anni si è vista costretta in settimana a sollevare e a portare poi in discarica a forza di braccia il contenitore delle bottiglie e dei vasetti che gli operatori di «Gelsia» si erano rifiutati di portarle via.

L’assessore conferma

«Sì, è una situazione che può verificarsi – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Luca Cesana, interpellato in proposito dal nostro settimanale – Gelsia Ambiente, come peraltro la maggior parte delle aziende e società che si occupano di igiene urbana, non ritira i rifiuti se i bidoni o i sacchi superano un certo peso. Questo accade per motivi di sicurezza degli operatori in base non ad un capriccio, ma ad una normativa nazionale di sicurezza sul lavoro e di integrità dei mezzi di raccolta. In genere per i sacchi si parla al massimo di 10-15 chili… Se un contenitore risulta troppo pesante, gli addetti possono lasciarlo a terra e segnalare contestualmente il mancato ritiro. Ho fatto comunque verificare dagli uffici competenti – ha proseguito l’assessore di Carate Brianza – L’operatore ha agito correttamente, ma avrebbe dovuto utilizzare non un foglio così approssimativo, ma degli adesivi segnalatori che Gelsia mette a disposizione degli addetti».

L’assessore ha colto anche l’occasione per ricordare le regole del buon conferimento «nel rispetto della comunità, dei lavoratori e dell’ambiente».

Le buone pratiche del conferimento

Un piccolo e semplice vademecum che chiede fra l’altro di rispettare giorni e orari di ritiro (i rifiuti vanno esposti la sera prima dopo le 20 o entro le 6 del mattino del giorno di raccolta), di differenziare e utilizzare i contenitori giusti, di chiudere correttamente sacchi e bidoni e, come detto, di rispettare il peso: per i bidoni carrellati (quelli con maniglione e le ruote in gomma) non oltre i 40-50 chili, per sacchi e bidoni non carrellati fino a un massimo di 10-15 chili.