«Big» in campo a Veduggio per il memorial Gianni Cereda

Evento

Inter, Juventus, Pro Patria e Ac Renate si stanno sfidando oggi, sabato, in ricordo dell'imprenditore, tifoso e avisino

Nomi altisonanti sui campi del centro sportivo di Veduggio con Colzano. E' iniziato alle 14,30 di oggi, sabato 7 maggio, il primo memorial Gianni Cereda che vede sfidarsi le squadre under 13 di Inter, Juventus, Pro Patria e Ac Renate.

Tifoso e avisino

Tifosissimo bianconero, per diversi anni dirigente del Veduggio Calcio, storico avisino ed alpino, Cereda era titolare della Ceveco di Cassago Brianza, una delle quattro attività private che ha risposto al bando aperto dal Comune mirato a trovare sponsor per l’impianto di via Dell’Atleta (oltre alla ditta cassaghese anche le veduggesi farmacia Rizzi ed Emmetre srl e la bulloneria Fontana).

Inizio all'insegna del volontariato

L’evento, patrocinato dall’assessorato allo Sport guidato dal vicesindaco Augusto Degli Agosti, ha preso il via alle 14,30 con un breve momento dedicato al gruppo locale dell’Avis, presente con Pierluigi Donghi nella doppia veste di capogruppo ed arbitro, oltre che con Venanzio Magni, vice presidente della sezione di Besana della quale Veduggio fa parte.

Spazio poi alle partite - due tempi da quindici minuti ciascuno - con il calcio di inizio affidato a Marta Cereda, figlia di Gianni.