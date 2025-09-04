Billie Eilish stregata… dai dolci Made in Brianza

La crema al pistacchio Made in Brianza conquista Billie Eilish. La cantautrice californiana, nei giorni scorsi, ha infatti pubblicato sui suoi canali social un video nel quale prepara uno sfizioso dolce vegano. E in un fotogramma si distingue uno degli inconfondibili prodotti del laboratorio di Marco Colzani di Cassago Brianza, con sede in piazza Risorgimento, all’interno del comparto delle ex fabbriche Formenti a Carate Brianza.

@billieeilish sorry to do this lol but i luv it so much also impossible 2 find vegan ones anywhere & this is just as good as the real 1 if not better bixch enjoy ;) ♬ original sound – BILLIE EILISH

Billie Eilish e la crema al pistacchio di Colzani

La cantautrice americana, vegana, cresciuta in una famiglia vegetariana e da sempre attenta al consumo sostenibile tanto da vietare la carne nei punti ristoro dei suoi concerti, è solita alternare video di esibizioni e momenti in sala prove e piccoli aneddoti di vita privata. Compresi quelli ai fornelli.

Nei giorni scorsi ha offerto ai suoi milioni di follower una ricetta per un morbidissimo dolce vegano a base di cioccolato, pasta kataifi e crema di pistacchi. Rigorosamente Made in Brianza… e nello specifico dal laboratorio del cassaghese Marco Colzani.

In molti hanno notato l’inconfondibile vasetto, apparso nitidamente in un fotogramma del video diventato virale sui social. Se n’è accorto anche il pasticcere e imprenditore brianzolo, che tramite i suoi canali social ha ringraziato la star statunitense per l’apprezzamento.