Bimbi trovano uno scoiattolo in fin di vita, l’ex presidente de La Ghiringhella lo salva

Lo hanno trovato due bambini in mezzo alla strada. Era in fin di vita ma respirava ancora.

Scoiattolo salvato a Villasanta

Così la mamma dei bambini ha pensato di affidare il piccolo scoiattolo alle cure del volontario ed ex presidente del Parco La Ghiringhella di Villasanta, Bruno Galimberti.

Accudisce da anni gli uccelli del parco e altri piccoli animali. Senza troppe speranze il sanfioranese ci ha provato. Lo ha nutrito con il latte nella siringa, poi con nocciole sminuzzate e pezzi di mela.

Ora è ospite del Parco della Ghiringhella

Oggi, a distanza di pochi giorni, zampetta con entusiasmo in una gabbietta collocata nel parco che ha così un nuovo ospite.

“E' diventato l'attrazione dei bambini che vengono a informarsi delle sue condizioni -ha raccontato Galimberti- e a breve potremo lasciarlo libero”. L'animale è stato ribattezzato “Secondo” perché approdato a La Ghiringhella dopo Primo, il primo scoiattolo appunto ad avere scelto come habitat fisso gli alberi del parco pubblico di San Fiorano.

La festa dei Remigini

La vicenda diventerà la storia di punta della manifestazione in programma per domenica 11 settembre, dalle 16 in via Buozzi: la Festa dei Remigini organizzata dai volontari dell'associazione con animazione e letture per i piccoli e patrocinata dal Comune. La volontaria Giusy Sorte trasformerà lo scoiattolo in un personaggio per una delle tante favole home made che narra ai bambini durante le iniziative dell'associazione, tutte ispirate agli animali che abitano il parco (il pappagallo Francesca, il gallo Oreste e così via...) e ai valori del gruppo: l'inclusione, l'amicizia, l'importanza del prendersi cura degli altri.