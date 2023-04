"Bimbimbici": a Desio il futuro arriva in bicicletta. Domenica, da San Giorgio al Parco sulle Nuvole, tutti insieme in bicicletta.

"Bimbimbici": insieme per un futuro sostenibile

Un’ottima occasione per incentivare la mobilità sostenibile è l’iniziativa “Bimbimbici”, offerta e promossa dal Comune di Desio. Domenica 16 aprile, l’Associazione AmiciBiciDesio ed Equibici Lissone, invitano tutti i bambini fino agli undici anni di età, i loro genitori e chiunque voglia, a sostenere l’uso della bici nelle strade cittadine per un giorno. La partecipazione è gratuita e in caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

Il programma

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 10 presso la scuola primaria “Umberto Tagliabue”, in via Sant’Apollinare, nel quartiere San Giorgio a Desio. Alle 10.30 si parte in bicicletta per le strade della città e alle 11.15 circa è previsto l’arrivo al “Parco sulle Nuvole” dove verrà organizzato un momento di gioco e animazione per tutti i bambini partecipanti. Il percorso ha una lunghezza di 7/8 chilometri in totale.

Modalità di partecipazione

La presenza di almeno un adulto per minore è obbligatoria ed è caldamente consigliato l’uso del casco. Per evitare inconvenienti, Equibici e AbcDesio mettono a disposizione gratuitamente l’assicurazione RC ed infortuni. Per maggiori informazioni scrivere a info.abcdesio@gmail.com o chiamare il numero 3338087446.