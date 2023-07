Birone sperimenta il senso unico in via Giovanni Bosco

Partirà da agosto la nuova viabilità nel centro di Birone: obiettivo dell'Amministrazione di Giussano è quello di migliorare la sicurezza.

Novità nella circolazione di in via San Giovanni Bosco

Cambia la viabilità in centro a Birone, per migliorare la sicurezza. A partire dal mese di agosto, in via provvisoria e sperimentale, verrà istituito il senso unico di marcia in via San Giovanni Bosco, nel tratto compreso fra via Leopardi e via San Filippo Neri.

Intervento necessario per migliorare la sicurezza

«Si tratta di un intervento necessario per incrementare il livello di sicurezza della zona dove sono presenti la scuola dell’infanzia parrocchiale e la chiesa, con momenti della giornata di forte passaggio sia automobilistico che pedonale – ha spiegato l’assessore con delega alla Viabilità Felice Pozzi – Con questa decisione, sarà anche possibile razionalizzare la sosta lungo la strada, favorendo lo scorrimento delle auto e garantendo la piena tutela di tutti gli utenti della strada».

Sperimentazione

Il senso unico interesserà proprio la strada vicino alla chiesa con senso unico in direzione da via Leopardi a via San Filippo Neri, creando così un ring che si completerà con la possibilità per le auto di proseguire in via Matella e da lì in via Catalani.

I lavori saranno eseguiti nelle prossime settimane, in concomitanza con la chiusura delle attività della scuola dell’infanzia parrocchiale. Il senso unico sarà indicato con nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale: nel periodo di sperimentazione verrà attivato un periodo di monitoraggio del traffico al termine del quale si procederà o con la revoca o con una definitiva modifica alla viabilità.

Se la sperimentazione sarà positiva, sarà inoltre inserita come modifica nella successiva variante al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).