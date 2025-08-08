Bivaccavano con gli alcolici nei parchetti, scattano le sanzioni

Polizia locale

Gli agenti hanno intensificato i controlli su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione al quartiere Stazione

Proseguono in maniera continuata i controlli e i pattugliamenti delle Forze dell’ordine sul territorio di Carnate. Nel corso delle ultime settimane Carabinieri e Polizia locale hanno intensificato la propria presenza nei pressi dello scalo ferroviario con l’obiettivo di garantire sicurezza e il rispetto delle normative vigenti in materia di ordine e decoro pubblico.

Bivaccavano con gli alcolici nei parchetti

Un giro di vite che ha visto gli agenti del comandante Claudio Puglisi intervenire in maniera puntuale nei confronti di alcune persone che, in barba al regolamento comunale, stavano consumando alcolici in contenitori di vetro all’interno dei parchi della zona. Per tutti loro è scattata la sanzione da 100 euro ciascuna (250 euro per chi invece viene beccato a vendere le bevande) come previsto dalle norme vigenti, entrate formalmente in vigore nei mesi scorsi, che mirano a contrastare diversi sgradevoli fenomeni quali l’abbandono dei rifiuti, il consumo di alcolici (con conseguenti rischi di violenze e comportamenti molesti specialmente tra cittadini stranieri) e il bivacco nei giardini comunali.

Controlli anche negli esercizi commerciali

I controlli hanno dunque permesso di sanzionare parecchi contravventori, ma anche di prevenire altre situazioni spiacevoli. Gli agenti hanno infatti presidiato e pattugliato non solo i parchi, ma anche le vie e le zone più sensibili, come anche le aree adiacenti lo scalo ferroviario e i sottopassi. Interessate dai servizi straordinari anche le attività commerciali del quartiere, comprese quelle etniche, che però non hanno rilevato particolari criticità o irregolarità nelle documentazioni richieste.

Identificati tre sospetti

Nella giornata di mercoledì, invece, la Polizia locale ha identificato tre individui che si aggiravano nei pressi del supermercato di via Barassi con fare sospetto. Gli agenti hanno chiesto i documenti ai tre uomini, tutti di origine straniera, in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini che hanno notato strani comportamenti. I controlli, fortunatamente, non hanno ravvisato alcun illecito.