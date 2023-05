Dalle 10.30 di questa mattina, giovedì 25 maggio, a Vimercate si registrano criticità nella connessione internet.

Blackout delle reti internet: Vimercate isolata

Le segnalazioni giunte sono diverse e riguardano praticamente tutta la città: le criticità maggiori sono quelle relative al traffico web, sia da mobile che da computer, ma si registrano problemi anche per quanto riguarda il traffico telefonico sia da cellulare che da rete fissa. Sembrano esserci problemi anche per gli istituti bancari con alcune segnalazioni di utenti che non sono riusciti a fare operazioni presso gli sportelli.

Intorno a mezzogiorno la situazione sembra in via di risoluzione ma permangono problemi a macchia di leopardo in alcune zone della città.

Al momento non è chiaro da cosa sia dipeso il blackout delle reti.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile