Circolazione bloccata per un’ora oggi, giovedì 15 giugno 2023, a Biassono, per consentire il passaggio della gara ciclistica Giro d’Italia Giovani Under 23.

Blocco totale della circolazione per un'ora

Per motivi di sicurezza dalle 11.45 alle 12.45 circa di oggi saranno chiuse al traffico diverse vie del paese. La carovana ciclistica attraverserà il territorio biassonese arrivando da Lissone. Il percorso sarà transennato e ogni incrocio, rotonda e intersezione sarà presidiato dagli agenti della Polizia locale e dai volontari di Protezione civile. Sarà quindi vietato il transito e l’attraversamento nella finestra temporale indicata.

Le vie interessate dal blocco

Pertanto ci sarà un blocco della circolazione di circa 1 ora, indicativamente tra le 11.45 e le 12.45 per il seguente tratto stradale:

•Confine di Lissone

•Via Trento e Trieste

•P.za Italia

•Via Cesana e Villa

•Via P.ta d’Arnolfo

•Via Volta

•Via Pessina

•Via Madonna delle Nevi

•Via Parco

•Confine con Lesmo