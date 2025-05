Bocconi avvelenati nel giardino di casa, "Pinot" salvato per un soffio

Se non fosse stato per la prontezza di riflessi del suo padrone, oggi staremmo sicuramente parlando di una tragedia senza senso. E invece, nonostante qualche giorno di terapia, il "piccolo" Pinot è fortunatamente vivo. Ma ci è mancato veramente poco.

Colpa di una serie di bocconi di carne ripieni di veleno per topi, che qualche folle (perché altro termine non esiste...) ha pensato male di gettare all’interno del giardino privato di una villetta di via Vezzani, a Bernareggio. A denunciare l’accaduto è il padrone di Pinot, che ha letteralmente salvato la vita del suo fidato amico a quattro zampe strappandogli dalla bocca le polpette avvelenate:

"Il nostro cane vive in casa e si sposta in giardino solo per fare i bisogni - spiega il proprietario - Io lo accompagno per assicurarmi innanzitutto che non dia fastidio ai vicini, ma anche per verificare che sia tutto in ordine. Anche sabato notte, intorno alla 1.30, ho fatto la stessa cosa. A un certo punto però vedo che si accuccia e che stringe qualcosa in bocca: mi avvicino e noto che sono dei bocconi con qualcosa di colorato in mezzo. Glieli ho tirati fuori dai denti d’istinto. E meno male".