Bollettini acconto Tari 2025 non corretti, Gelsia chiarisce

Per un inconveniente tecnico emerso solo dopo la consegna alcune utenze che, oltre all’immobile principale, includono una o più pertinenze, potrebbero aver ricevuto un acconto con un importo non corretto.

Bollettini acconto Tari 2025 non corretti, Gelsia chiarisce
Seregno
Pubblicato:

Gelsia Ambiente informa che in queste settimane sono stati recapitati i bollettini per il pagamento della TARI 2025 alle utenze del Comune di Seregno.

Bollettini acconto Tari 2025 non corretti, Gelsia chiarisce

A seguito del recente passaggio a un nuovo software gestionale, tutti i dati sono stati sottoposti a controlli prima dell’invio dei bollettini alle utenze. Tuttavia, per un inconveniente tecnico emerso solo dopo la consegna - ora in via di risoluzione - alcune utenze che, oltre all’immobile principale,
includono una o più pertinenze, potrebbero aver ricevuto un acconto con un importo noncorretto.

"Desideriamo rassicurare i cittadini coinvolti: la situazione è monitorata e gestita da Gelsia Ambiente con la massima trasparenza e disponibilità, affinché ogni eventuale anomalia possa essere chiarita e risolta in modo semplice e rapido - fa sapere Gelsia Ambiente. Chi rientrasse nei casi indicati e avesse già effettuato il pagamento dell’acconto, riceverà la relativa compensazione in fase di saldo. Tuttavia, gli utenti che riscontrassero discrepanze rispetto agli importi degli anni precedenti possono contattare il numero verde 800.445.964 o recarsi allo Sportello TARI in Via Umberto I n. 78 (Palazzo Comunale), dove il personale è a disposizione per ogni verifica o chiarimento".

Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il giovedì anche dalle 15.30 alle 18.30; nel mese di agosto resterà sempre aperto, ad eccezione delle giornate del 13, 14 e 15.
Disponibile anche la mail: fatturazione-tari@gelsiambiente.it.

Gelsia ricorda che è possibile effettuare il pagamento della prima rata contestualmente alla seconda, entro il 20 ottobre 2025, senza alcuna sanzione o maggiorazione.

"Ci scusiamo per il possibile disguido e ringraziamo i cittadini per la collaborazione" - conclude Gelsia.

Tu cosa ne pensi?
Necrologie
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.14/2021 del 29/04/2021 Tribunale di Monza
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamonza.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151