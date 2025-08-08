Bollettini acconto Tari 2025 non corretti, Gelsia chiarisce

Gelsia Ambiente informa che in queste settimane sono stati recapitati i bollettini per il pagamento della TARI 2025 alle utenze del Comune di Seregno.

A seguito del recente passaggio a un nuovo software gestionale, tutti i dati sono stati sottoposti a controlli prima dell’invio dei bollettini alle utenze. Tuttavia, per un inconveniente tecnico emerso solo dopo la consegna - ora in via di risoluzione - alcune utenze che, oltre all’immobile principale,

includono una o più pertinenze, potrebbero aver ricevuto un acconto con un importo noncorretto.

"Desideriamo rassicurare i cittadini coinvolti: la situazione è monitorata e gestita da Gelsia Ambiente con la massima trasparenza e disponibilità, affinché ogni eventuale anomalia possa essere chiarita e risolta in modo semplice e rapido - fa sapere Gelsia Ambiente. Chi rientrasse nei casi indicati e avesse già effettuato il pagamento dell’acconto, riceverà la relativa compensazione in fase di saldo. Tuttavia, gli utenti che riscontrassero discrepanze rispetto agli importi degli anni precedenti possono contattare il numero verde 800.445.964 o recarsi allo Sportello TARI in Via Umberto I n. 78 (Palazzo Comunale), dove il personale è a disposizione per ogni verifica o chiarimento".