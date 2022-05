Bombardamenti a Leopoli, medico di Vimercate nel bunker

Guerra

Le parole del dottor Brambilla, da settimane all'ospedale di Leopoli, costretto a mettersi al riparo dai missili russi caduti sulla città.

Costretto a rifugiarsi nel bunker dell'ospedale per mettersi al riparo dalle bombe cadute sulla città.

Alla fine i missili sono arrivati anche su Leopoli, città dell'Ovest dell'Ucraina, non lontana dal confine con la Polonia, attaccata ieri, martedì 3 maggio, dai russi.

Nel bunker anti bombardamenti

Una notizia rimbalzata subito anche a Vimercate, perché tra coloro che hanno dovuto mettersi in salvo nel bunker anti bombardamenti c'è anche il consigliere comunale e medico vimercatese Roberto Brambilla.

A Leopoli da settimane

Volontario dell'associazione "Soleterre", Brambilla sin dal primo giorno di conflitto si è occupato di dare supporto agli ospedali di Kiev e Leopoli. Inizialmente aprendo un canale per fare arrivare in Lombardia decine di bambini affetti da gravi patologie tumorali e inviando negli ospedale tonnellate di medicinali e presidi medici, in gran parte raccolti proprie grazie alla generosità dei vimercatesi.

E poi alcune settimane fa è salito su un aereo per raggiungere gli amici e colleghi dell'ospedale di Leopoli, con cui collaborava già prima del conflitto, per dare una mano concreta sul campo. Due settimane fa, rientrato per qualche ora a Vimercate, aveva relazionato il Consiglio comunale della sua attività ringraziando i vimercatesi per la generosità e sottolineando come fino ad allora Leopoli fosse stata risparmiata dalla furia dell'esercito russo.

Le bombe e il black out

Fino a ieri, come detto, quando le prime bombe sono cadute sulla città, provocando un black out che ha coinvolto anche l'ospedale in cui si trova Brambilla. Il medico vimercatese ha anche dovuto mettersi al riparo per alcune ore.

La notizia data da "Vimercate per l'Ucraina"

A darne notizia sono stati gli amici del gruppo "Vimercate per l'Ucraina", che si stanno occupando di portare viveri e medicinali alle popolazioni ucraine e in particolare all'ospedale di Leopoli, a supporto dell'attività di Brambilla. L'ultimo viaggio lo hanno compiuto proprio nello scorso fine settimana.

"Purtroppo oggi Leopoli è stata bombardata - scrivono gli amici di "Vimercate per l'Ucraina" - Cinque missili hanno raggiunto la città, l'ospedale dove opera Roberto è rimasto a lungo senza corrente elettrica, la città si è scoperta di colpo più vulnerabile di quanto già lo fosse. Mentre era nel bunker anti bombardamento, Roberto ha scritto questa storia. Per spiegare perché fa quello che fa. Ma anche per dare un po' di speranza a noi che siamo qui. E ulteriori motivazioni per aiutarlo a fare quello che fa".

La storia scritta da Roberto

Di seguito il toccante e commovente post scritto da Roberto Brambilla nel bunker dell'ospedale dove ha dovuto rifugiarsi.