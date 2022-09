Bonus Energia, quasi 900 le richieste al Comune di Seregno. Già la metà delle domande ha superato la fase istruttoria, erogati contributi tra i 200 e i 500 euro.

Bonus Energia, aiuti alle famiglie dal Comune di Seregno

Sono ad oggi poco meno di novecento (880 il numero esatto ad oggi) le richieste di accesso al Bonus Comunale Energia 2022, un'iniziativa del Comune per contrastare il caro energia. Finalizzato a sostenere le famiglie nel pagamento delle bollette di energia elettrica a riscaldamento, il Bonus è diretto a famiglie seregnesi che abbiano una attestazione Isee inferiore a 30mila euro. Oltre la metà delle domande hanno già superato la fase istruttoria e hanno portato alla determinazione di contributi a fondo perduto di ammontare variabile tra i 200 ed i 500 euro.

Impegnati 250mila euro

Su questa misura, il Comune di Seregno ha impegnato 250mila euro di risorse del proprio bilancio, risorse che potranno essere elevate in caso di necessità. Pubblicato lo scorso giugno (molto tempestivamente rispetto al manifestarsi delle difficoltà economiche che la crisi energetica avrebbe creato alle famiglie), il bando non è ancora scaduto: le istanze, infatti, possono essere presentate fino al 16 settembre secondo le modalità indicate al seguente link del sito istituzionale http://www.comune.seregno.mb.it/news/8/11/12176/