Bonus Mensa straordinario: in arrivo 110mila euro per tutti gli studenti delle scuole di Villasanta

Una buona notizia per le famiglie degli studenti villasantesi che usufruiscono della mensa scolastica. Si tratta del "Bonus Mensa straordinario": l’Amministrazione comunale ha deciso di assegnare ben 110mila euro a tutti gli studenti delle scuole di Villasanta che usufruiscono del servizio. Accrediti entro febbraio 2024.

L’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta n° 218 del 21/12/2023 e successiva determinazione n° 676 del 30/12/2023, ha stabilito di riconoscere un bonus a favore degli utenti della ristorazione scolastica comunale dell’I.C. Villasanta.

Entro febbraio arriveranno i soldi

Entro il corrente mese di febbraio, sul conto pasti di ciascun utente sarà accreditata, in via automatica e senza necessità di inoltrare domanda, una ricarica di importo variabile, secondo i criteri sotto specificato.

La ricarica sarà effettuata in collaborazione con il concessionario del servizio di ristorazione scolastica, Vivenda S.p.A, cui il Comune trasferirà il relativo importo. Tali risorse derivano dalla somma che il precedente concessionario del servizio, Pellegrini S.p.A, ha dovuto versare all’Ente, a titolo di indennizzo per il recesso anticipato dal contratto. La Giunta ha dato indirizzo di distribuire l’importo di 110mila euro agli utenti del servizio, con l’obiettivo di ridurre le spese che voi famiglie sostenete per i pasti scolastici dei vostri figli.

Destinatari e Modalità

Il credito è riconosciuto sul conto pasti dei Vostri figli, a prescindere dal reddito, a tutti coloro (residenti e non residenti) che, alla data del 30/11/2023, risultavano regolarmente iscritti al servizio di ristorazione scolastica comunale con stato “attivo” (cioè di regolare fruizione dei pasti).

Il credito sarà utilizzabile anche nei prossimi anni scolastici e sarà monetizzabile solo nel caso in cui l’utenza del servizio sarà interrotta per cambio di istituto o quando lo studente abbia concluso la scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo Villasanta.

In entrambi i casi avrete anche la possibilità di trasferire il credito sul conto pasti di fratelli e sorelle che siano ancora iscritti al servizio di ristorazione presso lo stesso Istituto.

Criteri di assegnazione degli importi

L’importo varia a seconda dell’ordine di scuola frequentato e del numero di giorni di utenza previsti per il corrente anno scolastico, in questo modo:

• € 100,00 per gli utenti delle scuole dell’infanzia Arcobaleno e Tagliabue;

• € 100,00 per gli utenti delle scuole primarie Oggioni e Villa;

• € 50,00 per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado Fermi con 1 turno settimanale di mensa

• € 55,00 per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado Fermi con 2 turni settimanali di mensa

• € 60,00 per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado Fermi con 3 turni settimanali di mensa

• € 65,00 per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado Fermi con 4 turni settimanali di mensa.

Si segnala che gli importi assegnati agli utenti che beneficiano dell’ulteriore riduzione del 15% per le fasce da 1 a 4 a partire dal terzo figlio, saranno ridotti della stessa percentuale; ad esempio: famiglia con 3 figli che beneficia della riduzione tariffa, per il terzo figlio riceverà € 85,00 invece di € 100,00.