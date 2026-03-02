Boom di passaporti: le Poste di Villasanta guidano l’intera provincia

A Villasanta scoppia la voglia di viaggiare. Ad oltre un anno dalla partenza del servizio di richiesta e rinnovo passaporto nella provincia di Monza, l’ufficio postale di Villasanta è il primo, tra le 43 sedi della provincia di Monza, per il numero di richieste di prima emissione o di rinnovo del passaporto elettronico.

Boom di passaporti a Villasanta

Il servizio è stato attivato da oltre un anno e i cittadini di Villasanta hanno saputo cogliere questa opportunità:

“Ero certa del riscontro positivo da parte dei cittadini – afferma Graziella Leone, Direttrice dell’ufficio postale di Villasanta – perché i clienti attendevano questo servizio considerando la possibilità di richiedere il passaporto nel loro comune di residenza, vicino casa evitando trasferte e attese. Il nostro ufficio è operativo tutti i giorni fino alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, e offre i servizi della Pubblica Amministrazione e da dicembre 2024 è abilitato anche al rilascio dei passaporti. In ufficio abbiamo due sportelli dedicati a questo servizio, che viene richiesto non solo dai villasantesi ma anche dai cittadini di paesi limitrofi in cui spesso è presente un ufficio postale aperto solo di mattina. Ormai abbiamo preso dimestichezza riuscendo a terminare una pratica per il passaporto in circa 20 minuti, qualche minuto in più se si tratta di una richiesta per un minore. Qualche settimana fa un ragazzo è venuto a chiedere informazioni perché doveva fare il passaporto per il suo primo viaggio a Londra. Gli abbiamo dato tutte le istruzioni; dopo poco ci ha portato le foto e quanto necessario e abbiamo inviato la pratica. Non sapeva più come ringraziarci e non credeva di poter fare tutto così velocemente”.

Graziella ha iniziato il suo percorso in Poste Italiane nel 1986 come sportellista e dal 2003 ha ricoperto il ruolo di Direttrice di Ufficio Postale in diverse sedi della provincia di Monza. Da luglio 2025 è direttrice dell’ufficio postale di Villasanta, sede che conta, oltre alla direttrice, 5 operatori di sportello, 2 consulenti finanziari e un collaboratore.

Il progetto “Polis”

L’iniziativa rientra nel progetto “Polis” di Poste Italiane, che mira a modernizzare e digitalizzare gli uffici postali nei comuni con meno di 15.000 abitanti. La provincia di Monza è stata la prima, seguita dalla provincia di Milano con 100 uffici postali, 189 della provincia di Brescia, 210 della provincia di Bergamo e 153 in provincia di Pavia, per un totale di circa 700 sedi disponibili nella regione pari a più del 50% degli uffici previsti nel progetto Polis in Lombardia.

I numeri

In Italia sono 4.574 il numero complessivo degli uffici postali in cui si può ottenere il passaporto: 4.157 uffici postali Polis e 417 uffici postali di grandi città. Nei prossimi mesi si aggiungeranno altri comuni aumentando il numero degli uffici nei quali, grazie all’accordo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno, residenti e domiciliati potranno presentare la documentazione per il passaporto direttamente allo sportello.

Come effettuare la richiesta

Effettuare la richiesta è semplice. Basta consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, una fotografia, la ricevuta del pagamento di 42,70 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglie le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.